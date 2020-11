El emotivo haka que le dedicaron los ‘All Blacks’ a Maradona

Los All Blacks de Nueva Zelanda dedicaron el haka previo al partido ante Los Pumas de Argentina de este sábado en el torneo Tri-Nations de rugby a Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles.

El capitán Sam Cane posó sobre el césped una camiseta de la selección neozelandesa de color negro, con el «10» y el apellido de El Pelusa en blanco.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight’s Haka.

🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV

