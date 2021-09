El emotivo momento en que Messi rompe en llanto al hablar de Argentina

Lionel Messi pasó por un momento muy emotivo al no poder contener las lágrimas de emoción por la celebración ante su público luego de la obtención de la Copa América.

«Hace mucho que soñaba con esto. Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble. No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz».