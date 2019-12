El gesto de Cristiano Ronaldo tras perder la Supercopa de Italia

Tras haber perdido la Supercopa ante la Lazio, Cristiano Ronaldo tuvo un gesto que no pasó desapercibido para el mundo entero.

Cristiano Ronaldo es un jugador con una mentalidad tremendamente ganadora, en donde solo valen los triunfos a como dé lugar; situación que hace aún más dramáticas las veces en que el jugador pierde algún trofeo.

Esta última situación se presentó luego de mucho tiempo: la Juventus de Turin perdió la Supercopa de Italia ante la Lazio y para el caso particular de Cristiano, eso le cortó una racha de triunfos que no dejo para nada contento al portugués:

«Ronaldo’s not one for silver medals, is he?» 👀

CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2019