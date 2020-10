El Golazo que se mandó Higuain para estrenarse con el Inter

Se sacó la mala suerte. Gonzalo Higuaín marcó este miércoles su primer gol en la MLS para dar resultado final a la remontada del Inter de Miami ante New York Red Bulls (1-2).

Con este tanto, el delantero argentino dejó atrás el sabor agridulce que le produjo su debut en la liga, donde falló un penal, se burlaron de él en su cara y casi provoca una batalla campal en pleno campo de juego.

Los Red Bulls se fueron en ventaja con un tanto de Omir Fernández en el minuto 53′, pero la alegría de los locales duró solo dos minutos, pues su compatriota Matías Pellegrini empató las acciones.

Ya a falta de nueve minutos para el fin del tiempo reglamentario, Higuain ejecutó un espléndido tiro libre franco al palo del arquero, el cual dejo sin opciones al danés David Jensen.

This slo mo, field level shot is everything. We had to do it. 🔉🎶 pic.twitter.com/srxocu6yhu

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2020