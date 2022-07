El terrible error de la Juventus en la presentación de Di María

Ángel Di María, futbolista que llegó como agente libre a la Juventus FC, fue presentado como el nuevo refuerzo del club italiano para la temporada 2022/23; sin embargo, su presentación se vio opacada por un error en el video en el que se anunció su incorporación.

Di María, que era pretendido por la Juve y el FC Barcelona, se decantó por el elenco de Turín, que este lunes también anunció el regreso de Paul Pogba.

En el video, donde se anunció el fichaje del “Fideo”, se observa un grave error: en lugar de colocar la bandera de Argentina, La Vecchia Signora utilizó la de Uruguay, país vecino.

Pese a eso, la incorporación del “Angelito” no deja de ser buena para el cuadro italiano, que quiere volver a pelear por el ‘Scudetto’ para la venidera campaña.

What error are we talking about?! To the good connoisseur a few words and while we are «a nice silence was never written»#DiMaria #Juventus pic.twitter.com/NkIhP5rnrp

— Adriano Bolzan (@BolzanBolzi) July 8, 2022