Tras la eliminación del Tottenham de la FA Cup a manos del Norwich, Eric Dier se mostró muy enfurecido y se encaró con algunos hinchas.

Y es que luego de que Gelson Fernandes fallara el penal que sacó a los Spurs de la competición, varios fanáticos empezaron a emitir cánticos racistas contra él.

“He’s my brother” – Eric Dier appears to have defended Gedson Fernandes after rumours of alleged racism from one spectator #THFC

