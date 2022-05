Este es el balón oficial para LaLiga 2022/23

LaLiga Santander presentó, este miércoles, el balón que se utilizará para la temporada 2022/23.

Esta esférica, de la marca Puma, lleva el nombre de “Órbita” y será utilizado en la Primera y Segunda División de España.

La revelación de este balón se dio a conocer en el restaurante LaLiga TwentyNine’s, ubicado en la Gran Vía de Madrid.

En este evento estuvieron presentes los directivos de la competición española y la marca antes mencionada, Óscar Mayo y Javier Ortega, respectivamente.

Órbita busca reflejar una “sana obsesión” a los amantes del fútbol y tiene un atractivo diseño que ni siquiera los propios futbolistas pueden “quitar de su cabeza” cuando no lo tienen en sus pies.



ORBITA. The new PUMA ball for the 2022/23 LaLiga season. What do we think? pic.twitter.com/Bdo6m4yxJu

— Euan McTear (@emctear) May 25, 2022