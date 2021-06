Federación de Ecuador de Fútbol presenta su nuevo logo

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó, en las redes sociales, un video donde se dio a conocer el nuevo logo de la selección.

Ecuador se volvió tendencia por el increíble video donde dio a conocer su logo.

La escuadra meridional, que debutó este domingo ante Colombia, cedió (0-1) ante los neogranadinos en la Copa América 2021.

El próximo partido de esta selección será el domingo 20 de junio, ante Venezuela, en el estadio Olímpico Nilton Santos.

Still think Ecuador’s making-of-their-new-badge video is awesome.pic.twitter.com/pFn1iikVXy

— Grant Wahl (@GrantWahl) June 14, 2021