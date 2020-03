El mundo parce haber entrado en una cuarentena colectiva por el Coronavirus y ante la ausencia de fútbol, la FIFA ha decidido compartir 30 de los mejores partidos de las Copas del Mundo.

El máximo ente rector del fútbol mundial ha tomado como iniciativa para motivar a los aficionados a quedarse en casa tomando precauciones, compartir los mejores partidos de los mundiales varoniles y femeninos.

A partir de este sábado, los partidos totalmente completos, así como material adicional y resúmenes podrán ser visualizados a través del canal oficial de YouTube de la FIFA. Aunque dichos encuentros serán elegidos por los aficionados mediante votaciones que estará llevándose a cabo en las redes sociales del organismo.

La campaña que promueve la FIFA, bajo la etiqueta «#WolrdCupAtHome», es para invitar a las personas a quedarse en sus hogares para disfrutar de los partidos y evitar la propagación del COVID-19.

🚨 🗳️ #WorldCupAtHome VOTE 🗳️🚨

Which game from the 2014 #WorldCup do you want to see IN FULL on Saturday?

🇪🇸@SeFutbol 🆚 @OnsOranje🇳🇱

🇧🇷@CBF_Futebol 🆚 @FCFSeleccionCol🇨🇴

🇩🇪@DFB_Team_EN 🆚 @Argentina🇦🇷

👇🗳️ VOTE NOW 🗳️👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 19, 2020