Haaland ‘bate récords’ hasta de velocidad

Erling Haaland sigue dando muestras de autoridad sobre el terreno de juego con apenas 19 años de edad. Fue autor de los dos goles del Borussia Dortmund en la victoria (2-1) frente al Paris Saint Germain en el Signal Iduna Park.

El noruego abrió y cerró el partido con sus tantos al 69’ y 77’, pero también sorprendió por un sprint que realizó en una jugada de ataque del Dortmund. Pasó de defensa a ataque con una corrida, como si se tratase del mismísimo Usain Bolt.

Según datos de Sky Sports Italia, Haaland recorrió 60 metros en 6.64 segundos. Fueron 30 centésimas más que el record mundial (6.34) y nueve centésimas más que el récord nacional de Noruega. El futbolista despliega talento en varias facetas. ¡Y pensar que solo le costó 20 millones de euros al Dortmund!

De hecho, la TV noruega se tomó con jocosidad la ‘hazaña’ de la joven promesa.

Kan du løpe som Erling Braut Haaland? We don’t think so! 🚀 pic.twitter.com/i8puYDVm1p

— TV 2 Sporten (@2sporten) February 19, 2020