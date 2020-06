Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, le dio un espaldarazo a su consanguíneo tras perder la final de la Copa Italia; sin embargo, criticó el juego de la Juventus, que no pudo alzar el trofeo este miércoles.

«¿Qué más puedes hacer? Esto es todo, mi amor, tú sólo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin… cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey”, fueron las palabras de Elma, mediante un post en Instagram.

Aveiro, que siempre ha demostrado un gran afecto por su hermano, CR7, no dudó en qué Cristiano hizo el mayor esfuerzo para ganar el campeonato frente al SSC Napoli.

Con esta caída, es primera vez que el astro luso pierde dos finales consecutivas en su carrera. Ya su elenco había caído en la Supercopa de Italia ante la Lazio (1-3) y ahora se dio este nuevo revés para el cuadro de Turín.