Investigan a Cristiano por haber “tirado” el móvil de un fanático

El Manchester United, que cayó este sábado ante el Everton en el Goodison Park, abrió una investigación en contra de Cristiano Ronaldo.

CR7 ahora se encuentra en el ojo del huracán, luego que se filtrara un video en el que arroja un móvil de un aficionado del Everton, cuando salía del campo de juego.

En ese video, revelado por Everton Hub, se observa al portugués tirando el móvil de un aficionado rival.

Tras darse a conocer esto, el United abrió una investigación a Cristiano por dicha acción.

Cristiano Ronaldo deu um tapa no celular hoje. Coitado do que vão fazer com ele agora, igual com Calleri…

pic.twitter.com/lVNe0XxeHl

— Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) April 9, 2022