Jurgen Klopp regala par de chelas a seguidores del Liverpool

El entrenador alemán Jurgen Klopp no deja de sorprender…

Luego de la victoria del Liverpool FC (1-3) ante el Crystal Palace, el estratega sorprendió a varios hinchas de su equipo, quienes asistieron al Selhurst Park Stadium para alentar a los suyos.

En la salida del estadio, estos hinchas mostraron su apoyo y Klopp valoró mucho ese detalle, por lo que el entrenador se bajó del autobús y le dejó un gran regalo: par de chelas.

Los aficionados enloquecieron y .agradecieron este increíble gesto del alemán que, sin dudas, siempre da de qué hablar

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game 😂😂 pic.twitter.com/5v0C8WiEx3

— Dean (@DeanCoombes) January 23, 2022