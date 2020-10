La fallida presentación de Dest como nuevo refuerzo del Barça

El flamante fichaje del FC Barcelona, el lateral estadounidense nacido en los Países bajos, Sergiño Dest, fue presentado públicamente por la entidad catalana. Al momento de demostrar su habilidad con el esférico, dando los tradicionales «toques» en el cesped del CampNou, el exAjax terminó quedando en deuda y desatando comentarios de todo tipo entre los aficionados.

Ronald Koeman ya tiene al lateral que pidió, como gran conocedor del balompié neerlandés, el experimentado técnico se fijó en el carrilero que jugaba en Ajax de 19 años, y que ya ha vestido la playera del seleccionado absoluto de los Estados Unidos.

No obstante Sergiño Dest, nacido en territorio neerlandés, no tuvo la mejor primera toma de contacto en can Barça con la pelota, instrumento fundamental en la filosofía blaugrana, donde además de títulos, se exige buen pie y espectáculo.

Con este video que ya recorre las redes, muchos son los que tal vez anticipadamente se cuestionan si Dest es el indicado para ocupar un carril que durante años recorrió una leyenda brasileña como Dani Alves. El tiempo dirá si se trató de una presentación nerviosa, o si desde el club azulgrana vuelven a errar en una contratación.

Recordando que el equipo capitaneado por Messi y dirigido por Koeman viene de ganar en Balaídos al Celta del azteca Néstor Araujo, terreno donde no ganaban desde 2015. Por lo que suma seis unidades sobre dos partidos jugados, debiendo dos más. El próximo compromiso del Barcelona será este fin de semana recibiredo al buen Sevilla de Julen Lopetegui.