El jugador de fútbol americano y prospecto al Draft 2020 de la NFL, Mekhi Becton, reveló la manera en cómo entrena durante esta Cuarentena.

Y es que en un video publicado en redes sociales, se aprecia al jugador ejercitando brazos y piernas al empujar una camioneta de más de 2.500 kilos.

Isolated work @BigTicket73 #StrikeLeverageDriveFinish™️#OLMasterminds™️

-Get After It pic.twitter.com/XeokjV4J0T

— Duke Manyweather (@BigDuke50) March 27, 2020