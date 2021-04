Aficionados del Atlas se agarraron a golpes en pleno Clásico Tapatio

Los aficionados del Atlas no soportaron la frustración por ver perder a su equipo y se pelearon entre ellos en pleno clásico tapatío.

Más de un año tuvo que pasar para que pudiera haber gente en los estadios de México; no obstante, parece que no se aprendió la lección, pues se siguen presentando escenas y situaciones no dignas de un estadio de futbol.

Una de ellas es la que se dio en el clásico tapatío; aficionados del Atlas, indignados y molestos por la derrota de su equipo, no encontraron mejor forma desahogarse que pelearse entre ellos en plena tribuna del estadio Jalisco:

Esto no señores…

¡Más sensatez! ¿Para eso quieren regresar a los estadios? pic.twitter.com/Y3YwcVkYf9 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) 25 de abril de 2021

Hasta el momento, nadie del equipo atlista ha hecho alguna declaración respecto a los hechos en las tribunas; lo que queda claro es que la pandemia no eliminó los males de la afición y estos siguen tan presentes como siempre.