LeBron la clavó como Kobe: jugada idéntica 19 años después

Hace 19 años, Kobe Bryant se robó los reflectores con una memorable clavada ante los Sacramento Kings. LeBron James emuló la jugada de la leyenda.

Literalmente, de forma idéntica, ‘El Rey‘ la clavó como Kobe la noche de este viernes 7 de febrero en la derrota 111-121 ante los Houston Rockets en el Staples Center.

En una recuperación de Los Ángeles Lakers, LeBron quedó solo para anotar y con una increíble acrobacia guardó la pelota en el aro, replicando lo hecho por ‘Black Mamba‘ hace casi dos décadas. Fue un homenaje a Bryant.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. 💜💛 pic.twitter.com/fj7HRmqv3c

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020