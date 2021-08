Liverpool: Anfield rindió un sonoro homenaje a Michael Robinson

El Liverpool y el Osasuna se midieron en un partido amistoso en Anfield, donde el gran protagonista fue Michael Robinson, ex jugador de ambos equipos fallecido en 2020 tras no superar una enfermedad.

El encuentro, con motivo de servir de preparación para los dos conjuntos de cara al comienzo de la campaña, fue el escenario adecuado para homenajear la figura del inglés, que hizo una carrera en la televisión de España.

Antes del pitazo inicial del compromiso, ambas escuadras rindieron un sentido homenaje a un Robinson que recibió una eterna ovación de la que alguna vez fue afición, de los seguidores del equipo de su vida.

El sensacional «You’ll Never Walk Alone» sonó más fuerte que nunca en un Anfield que recordó con cariño al ex futbolista, que dejó una marca imborrable como ‘red’ y también con el club de Pamplona.

