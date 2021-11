Marcelo Flores hizo un buen gol y lo celebró de esta acrobática manera

El mexicano Marcelo Flores sigue mostrando una buena calidad y en esta oportunidad fue protagonista de un buen gol con el Arsenal sub 18, lo más llamativo de todo fue la acrobática y vistosa manera de celebrar este tanto.

El tanto del delantero fue contra el Crystal Palace, por la jornada 8 del Grupo B de la Premier League sub 18. Sin embargo, este gol no pudo impedir la derrota (2-3) del equipo.

Another fine goal (and celebration) from Marcelo Flores 👏 pic.twitter.com/tH50xFWjaP

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) November 1, 2021