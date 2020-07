Foto: YoutubeGuillermo Ochoa, referente y jugador del Club América, se convirtió en tendencia luego de que se difundiera un video donde se “burló” del youtuber mexicano Luisito Comunica.

El meta, que tiene 35 años, mediante un streaming en Twitch hizo comentarios sobre el paisano, que es reconocido en toda Latinoamérica.

El comentario de Ochoa sobre Luisito fue sobre su parecido físico, específicamente por el cabello, donde cientos de personas han hecho memes con las caras de ambos.

“Ya voy para un año que estoy viviendo acá. Estando fuera todo el mundo me decía ‘Luisito Comunica’ y yo diciendo ‘¿y este wey quién es?’. Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo”, dijo durante el video.