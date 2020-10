Miguel Herrera y Cesar Ramos tuvieron una fuerte discusión al termino del partido

Miguel Herrera y Cesar Ramos tuvieron una fuerte discusión luego del partido que América perdió como visitante ante el equipo de León.

Miguel Herrera es un entrenador que tiene como característica principal reclamar cualquier jugada contra los árbitros; prácticamente no hay un partido en el que el Piojo no reclame o culpe a los colegiados por el resultado obtenido.

El día de ayer su equipo perdió ante el León y fiel a su costumbre, salió directo a reclamar algunas decisiones al arbitro; pero no esperaba que el colegiado lo esperara en el mismo tono que él emplea para alegar:

Parte del diálogo final de César Ramos hacia Miguel Herrera: – Yo tome la determinación Miguel, no él (cuarto árbitro)…te equivocaste tú con tu planteamiento, es lo mismo. pic.twitter.com/blUqpAgZ4y — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) 20 de octubre de 2020

Al parecer, la discusión siguió en los vestidores, pues parece que no tenía fin; habrá que ver si esta situación no tiene alguna repercusión para Herrera o peor aún, si esta escena no tiene alguna repercusión para Cesar Ramos.