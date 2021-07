Otro gol a la cuenta: Carlos Vela sigue encendido en la MLS

Carlos Vela encendió su nivel y anotó el primer gol de su equipo, Los Ángeles FC, ante Minnesota, además de ser pieza importante en el empate de este partido.

La anotación del atacante se dio cinco minutos antes de finalizar el primer tiempo; luego de recibir un pase entre líneas, aunado a una buena conducción, el mexicano entró al área y definió de derecha con la marca del defensor a un lado, quien no pudo hacer nada ante el disparo.

Vela suma cinco goles en 13 partidos disputados en la presente temporada de la MLS.

Defender on him, right foot, no problem for the King.

👑 @11carlosV 👑#LAFCvMIN 1-0 pic.twitter.com/m2fYYYGuxr

— LAFC (@LAFC) July 29, 2021