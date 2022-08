POLÉMICA: ¿Oliver Kahn se burló del Barcelona en el sorteo de la Champions?

Oliver Kahn, presidente del Consejo Directivo del FC Bayer Munich, rechazó interpretaciones de la prensa catalana según la cual él se habría «burlado» del Barcelona durante el sorteo de la Champions League, con una sonrisa cuando se conoció que los azulgrana compartirían grupo con el Bayern.

«Esta interpretación está totalmente fuera de lugar», dijo Kahn al diario Bild al ser interrogado sobre las reacciones de medios españoles.

Cabe destacar que los últimos enfrentamientos entre el Barcelona y el Bayern no han tenido un final feliz para los catalanes; la temporada pasada el Bayern se impuso por 0-3 y 3-0 en la fase grupos.

Bayern CEO Oliver Kahn was laughing when he saw that Barcelona had been drawn in the same group as Bayern Munich. pic.twitter.com/2nGAyDQ7vL

— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 25, 2022