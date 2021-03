Prometió y cumplió: esta fue la promesa de Zlatan al DT de Suecia

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic regresó, este jueves, a la selección de su país y pudo dar la asistencia para el gol del triunfo ante Georgia (1-0).

Zlatan, quien había estado fuera de la misma durante los últimos cinco años, admitió que hizo una promesa para este regreso a la escuadra sueca.

El jugador del AC Milán, que se había reunido con el entrenador Jan Andersson, quien lo convenció de regresar a Suecia, recibió una promesa por parte de Ibra, la cual era “entonar la letra del himno nacional”.

“Le había prometido a Janne que cantaría. Me he aprendido la letra”, dijo el jugador de 39 años en una entrevista al canal C More.