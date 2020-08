Rodolfo Pizarro y su extraña celebración luego de un gol

Rodolfo Pizarro sigue goleando en el Inter de Miami y en el partido ante el Orlando City lo dejó plasmado con el último gol de su equipo para la victoria 3-2 de su equipo.

Tras pescar un centro ‘peinado’ por uno de sus compañeros, el centrocampista llevó el balón al fondo de las redes. Lo resaltante del caso fue la celebración posterior a ello.

Ante la falta de gente en los estadios por la pandemia de coronavirus, Pizarro decidió ir a las gradas para celebrar con el «público», pero de cartón, que hay en los estadios durante los partidos de la MLS.

The build up, the finish, the celebration.

Perfection 😱 pic.twitter.com/kfGvIS6d9H

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 23, 2020