Ruso Brailovsky explota en contra de André Marín, ¡En vivo!

André Marín hizo explotar al Ruso Brailovsky en Fox Sports Radio al tocar el tema de que el Atlas le había ganado en la mesa al América y le quitó los 3 puntos.

Uno de los temas que más se ha tocado entorno al futbol mexicano durante esta semana, es la decisión de la Comisión Disciplinaria de quitarle al Club América los 3 puntos que había ganado el pasado sábado ante Atlas por la alineación indebida de Federico Viñas, misma que sigue causando polémica tanto en los clubes como en medios de comunicación.

Durante la transmisión de FS Radio, André Marín le hizo una serie de preguntas respecto al tema al Ruso, la primera de ellas fue:

-Daniel Brailovsky dime la verdad ¿Esperabas que le quitaran al América los 3 puntos?, a lo que Daniel contestó:

«Realmente no, no lo esperaba, porque el reglamento es ambiguo. Pero ya pasó, ya le quitaron los tres puntos, es la primera vez que el Atlas hace un Hat-Trick, todo bárbaro, igual con esos tres puntos no creo que vayan a dejar de pagar los 120 millones de pesos, salvo que se saquen algo de la manga»

La siguiente pregunta de André Marín fue la que hizo explotar al Ruso, pues al parecer no le agradó nada la forma en la que su compañero se expresó del América, ya que el afirmaba que les compensarían de alguna forma los 3 puntos que les quitaron, y ante esto Brailovsky se metió hasta con la hermana del periodista.

-André Marín: Y ahora Ruso, ¿Con qué van a compensar al América estos 3 puntos que le quitaron? ¿Con penaltis? ¿Con expulsiones?

-Brailovsky: Posiblemente con tu hermana.

Acá el vídeo