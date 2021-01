Se filtra vídeo de ‘Cabecita’ Rodríguez en fiesta y uniformado

Una vez más un futbolista es captado en un vídeo en plena fiesta con mujeres, alcohol y obvio, sin sana distancia.

No es un escandalo que un futbolista asista a una reunión, la situación es que el delantero del Cruz Azul, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, habría asistido la noche de ayer con todo y la indumentaria del equipo en plena concentración. (Como aparece en el vídeo).

Varias versiones apuntan a que el atacante de la máquina fue a la banca de inicio en el partido de hoy frente al Puebla, por dicha indisciplina.

Los aficionados cementeros han reaccionado en las redes sociales, mencionando no solo la falta de profesionalismo del ‘Cabecita’, además es señalado por ponerse en riesgo ante la pandemia de la Covid-19 en un momento dónde se han rebasado récords de contagio en los últimos días.

Juan Reynoso habría mencionado que Rodríguez no iniciaba el partido por una molestia, acá la molestia vestida de negro.

Ya quiero andar de rumba como el Cabecita😪

pic.twitter.com/5AHRtBuBO2 — Gurucillo (@LuisSilvaGG) January 17, 2021

Al medio tiempo del Cruz Azul vs Puebla un reportero de Televisa le habría cuestionado sobre dicho vídeo. A lo que ‘Cabecita’ habría mencionado no saber de dicho vídeo y que estaba totalmente concentrado en el partido y no era el momento para esos cuestionamientos.