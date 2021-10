¡Una locura! La criminal patada de un arquero a un rival

“Criminal”, así se catalogó una terrible patada del guardameta del Al-Ittihad Club, en un compromiso de la Liga Premier de Libia.

El meta, con el dorsal 12, salió de muy mala forma de su área y bombeó al rival con una patada que lo dejó nocaut en el campo de juego de manera instantánea.

Esta jugada, al minuto 76, se volvió viral en las redes sociales.

El arquero, que lleva el nombre de Muaaz Ellafi fue expulsado del compromiso y al finalizar el partido, visitó a Hamdou Elhouni (víctima) en el hospital.

Muaaz Ellafi, the keeper of the Ittihad, has just killed his compatriot Hamdou Elhouni! What a challenge! #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/jNgiwiobQz

— Ben Arafa (@Ibrahim3rafa) October 24, 2021