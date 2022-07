Apenas arrancaba la carrera en Silverstone, como es costumbre en la largada inicial, los pilotos buscaban ganar lugares en espacios reducidos de la arrancada. Con el acelerador a fondo y tratando de rebasar autos, sufrieron una carambola de por lo menos 9 autos, sacando la peor parte el auto de Guanyu Zhou.

De inmediato apareció la bandera roja. La transmisión no enviaba ninguna imagen del accidente, como marca los protocolos de la Formula 1, hasta no saber que el piloto está bien.



Fue hasta después de unos 15 minutos que se empezaron a liberar los vídeos del terrible accidente del piloto chino, en el vídeo se puede apreciar la voltereta del auto al sufrir un contacto por parte de Russell (Mercedes), quién debió abandonar la carrera también por daños en su auto.

El Alfa Romeo de Guanyu salió disparado de manera invertida y recorrió varios metros de esta manera sobre la grava de protección. Por si fuera poco esta terrible imagen, la fuerza que llevaba el auto, mandó al chino por encima de la publicidad para impactarse con la valla de seguridad.



La tecnología y cambios que FIA ha aplicado en las competencias salvaron la vida de Guanyu Zhou. Sin el halo y sin la valla de acero colocada en el ángulo especifico que recibe al auto para evitar que el carro siga con su trayectoria, el auto del chino hubiera terminado entre las gradas con un accidente de graves proporciones.

Zhou tuvo que salir en ambulancia pero todos los comunicados lo ponen fuera de peligro. Incluso el piloto subió un mensaje en sus redes sociales comentando su correcto estado, dónde agradece los mensajes pero sobre todo al halo.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0

— 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022