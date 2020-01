Alessandro Bastoni, un cerrojo precoz

El Inter ha apostado fuerte en un jovencito de 20 años para tonificar una de las más importantes de la cancha en el ideario italiano del fútbol: la defensa.

Alessandro Bastoni es un central que ha sabido ganarse espacio entre Diego Godín, Milan Skriniar y Stefan De Vrij. Al terminar el año, ha sido titular en ocho partidos, siendo stopper por la izquierda de esa línea de tres que utiliza Antonio Conte.

Formado en el Atalanta, Inter lo compró a sus 17 años en “ganga” por 1,5 millones de Euros. Fue cedido al Parma la temporada pasada y fue titular regular, con 24 partidos disputados en Serie A y un gol.

Inter consideró que era momento de repescarlo, a pesar de que esta edición del cuadro nerozurro es una versión “galáctica” con fichajes de renombre para pelearle la dictadura a la Juventus, tal cual como ha venido siendo en la mitad que va de campaña.

Aún no se le da confianza plena para jugar en Champions, pero Bastoni es uno de los proyectos más interesantes del fútbol italiano. También espera su debut en la absoluta, ya que ha hecho todo el proceso de selecciones desde la Sub-15, siendo titular indiscutiblre.

Edad: 20 años (13 de abril de 1999)

Lugar de Nacimiento: Casalmaggiore, Italia

Estatura: 1.90 metros

Peso: 79 kg

Posición: Central

Pie: Zurdo

Precio: 23 millones de euros (según Transfermarkt).

Equipo: Inter (Italia).

Pegada

Es muy eficiente al despejar. Sabe cómo acertarle al balón y además, también tiene un buen pateo a media distancia cuando se le requiere. Para ser central, su pegada está por encima del promedio 7/10.

Técnica

Posee una excelente capacidad de anticipación. Da salida limpia al equipo y no por nada, tiene 90% en efectividad en pases. Su visión de juego es muy buena. Tiene bastante material para ser uno de los llamados “centrales modernos” destacados. . 8/10

Regate

Prefiere el pase o el despeje antes de exhibir el arco con un regate. Tiene buena conducción de la pelota y trato bueno con el pie. Pero se le ha visto quitarse de encima a rivales con cierta gracia. 6/10

Capacidad goleadora

Con sus 1.90 metros es una efectiva arma al cabeceo. Sin embargo, aún no ha explotado con goles. Lleva uno en Serie A, el año pasado en Parma. Pero uno en 24 partidos. Con las inferiores de Italia si tuvo un mejor rendimiento en ese aspecto. Falta pulir esa cualidad porque su salto y juego aéreo siempre le saca ventaja al rival. 6/10.

Velocidad

Es rápido de pensamiento y es difícil ganarle la espalda. En los retrocesos tiene buena zancada y suele dar caza a quienes intentan escapar de contragolpe. A pesar de su tamaño, es un chico con bastante velocidad. 7/10

Físico

Es un privilegiado, pues a su edad tiene una estatura elevada y una masa muscular potente. Ha ganado el 75% de los duelos con los rivales y el 84% de los choques van a su favor (según In Stats). Físicamente, es una muralla que ayuda a una buena defensa. 9/10

Ubicación

No ha sido versátil. Su área de acción es el centro de la defensa, siendo central sencillo por la izquierda en línea de cuatro o stopper por la izquierda en línea de tres, como trabaja ahora el Inter. No se ha animado a hacer otras funciones en su corta carrera, pero ser zurdo natural le da un plus en esa demarcaci. 7/10

Estilo de juego

Bastoni es un jugador en formación, pero que es muy prometedor. “Esto no podría haberme sucedido en un mejor momento porque Conte sabe cómo sacar lo mejor de los jugadores jóvenes”, ha dicho con sinceridad en Sky Sports. Es un central que tiene buenas maneras, es muy técnico, le da salida y colabora eventualmente con el ataque. En el libreto, cumple con los requisitos de un gran central moderno. Evidentemente, debe seguir trabajando aspectos importantes, pero ya tiene la madurez necesaria para ser titular con cierta regularidad de un grande de Europa en un año muy especial para el Inter.