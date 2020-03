El sol salió para Myron Boadu

En el sorpredente AZ Alkmaar, equipo que empata la cima de la Eredivisie holandesa con el Ajax (ambos con 56 unidades) destaca un joven delantero que, en ese país aseguran, es el futuro del ataque tulipán: Myron Boadu.

Este chico, de 19 años y de ascendencia ghanesa, está a un gol de ser el máximo anotador de la liga holandesa. Lleva 14 goles en 26 partidos, aparte de haber anotado 6 en ocho juegos de Europa League. Está en una gracia tremenda.

Y lo está disfrutando, porque sufrió en corto tiempo la crueldad de la vida del deportista de alto rendimiento. Él pudo haberse hecho un hueco mucho antes, pero cuando era un sub-17 se rompió los meniscos y al volver, la temporada pasada, llevaba tres goles en cuatro juegos se partió el tobillo en septiembre y volvió para el cierre de temporada, en abril. Cualquiera hubiese dudado de seguir adelante, pero Boadu tiene una fortaleza mental impresionante.

Entonces, Coronavirus aparte, vive un momento feliz este moreno que también ha sacudido las redes de la sub-21 de Holanda y debutó con una diana en la absoluta. Como es habitual en estos casos, ya varios grandes de Europa, en especial en Italia, le han seducido.

Boadu es un jugador rápido, con una gran zancada y que es capaz de librarse de los defensas rivales con facilidad, aparte de un remate certero y además, una buena capacidad de asistir, contando ocho en liga y seis en Europa League.

Edad: 19 años (14 de enero de 2001)

Lugar de Nacimiento: Amsterdam, Holanda.

Estatura: 1.83 metros

Peso: 67 kg

Posición: Delantero

Pie: Derecho

Precio: 20 millones de euros (según Transfermarkt).

Equipo: AZ Alkmaar (Italia).

Pegada

Es muy efectivo frente al arco. De cada 3,5 disparos, uno termina en gol. Tiene un buen olfato y contundencia dentro del área, pero fuera de ella no le va tan bien. Sin embargo, con el balón en el área penal, es gol inevitable. 8/10.

Técnica

A pesar de que su físico es privilegiado, tiene buena técnica. Es un buen pasador y gran asistidor. Aparece como centrodelantero, pero es muy dinámico. Su visión de juego es buena y es bueno abriendo espacios para sus compañeros . 8/10

Regate

Es veloz y es difícil atraparle. Regatea bien y es escurridizo entre los centrales rivales. Más que ganar duelos en el uno contra uno (gana el 64% de sus regates), su virtud es ganar espacio sin pelota. 8/10

Capacidad goleadora

Es indiscutible. Marcó dos goles en tres juegos con la sub-17, en dos con la sub-21 marcó par de dianas y en el único juego con la absoluta también marcó. En la liga pelea el liderato goleador y en Europa League cuenta ocho goles. No teme al escenario donde se presente. 9/10.

Velocidad

Es rápido de pensamiento y de piernas. Es uno de los jugadores más veloces de la Eredivisie y agradece su genética ghanesa. Qué complicado es atraparle en carrera y sus contragolpes son devastadores. 8/10

Físico

Con tamaño respetable, con fuerza en el choque. Boadu es un privilegiado en varios aspectos de la vida. Sin embargo, de sus goles anotados esta temporada, apenas dos van de cabeza. Le falta mejorar su juego aéreo. 7/10

Ubicación

En un 4-3-3 que usa el AZ Alkmaar, él es el delantero centro. De igual manera cuando el equipo muta a 4-2-3-1. Sin embargo, Myron no es un atacante estático, se mueve mucho por el área. En algún momento le ha tocado ser extremo izquierdo sin desentonar y destruyendo la banda con velocidad. 8/10

Estilo de juego

Boadu es un atacante muy completo, muy técnico. Encarna al atacante moderno, que no es estático, que asiste a gol y que genera juego colectivo. Tiene una altísima efectividad y alguna pizca de versatilidad al jugar de extemo izquierdo. No le va bien con el remate a larga distancia y de hecho, no le gusta habitar fuera del área. Este chico pronto se consolidará en la selección holandesa y seguramente en un grande de Europa. Está disfrutando un momento de premio que le ha dado la vida luego de sombras y dudas.