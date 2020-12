Boxing Day: El sentido de jugar en la resaca navideña

Se ve en distintos documentales de fútbol: jugadores saludando a sus familias por videollamada. Están concentrados para jugar en navidad por una tradición inglesa, el “Boxing Day”. Los futbolistas de la Premier, a algunos les afecta estar lejos de la familia y otros, están sencillamente acostumbrados.

Se ha podido ver en estas docuseries el frío “Merry Christmas” en el desayuno de la sede del equipo, y luego a entrenar, en pleno 25 de diciembre. Algún bromista dice “me hubiese quedado en la Serie A”.

Y es que mientras en buena parte de las ligas del mundo hay parón navideño (en algunos casos el frío invierno no permite seguir, como Rusia o Alemania), en Inglaterra se debe cumplir una tradición que tiene cualquier cantidad de años.

Ya lo deben haber leído: El Boxing Day (Día de las Cajas) tiene sus orígenes en los años 1600, cuando las clases nobles regalaban, un día después de la Navidad, cajas con regalos o con sobrante de las comidas de la noche anterior para su empleados, como una muestra de agradecimiento. Esa tradición se trasladó en el tiempo y se instaló tanto en Gran Bretaña como en países colonizados por los británicos.

El 26 de diciembre era el día que tenía la servidumbre libre para visitar a sus familiares, luego de trabajar con esmero en las fiestas de los amos del valle.

Día libre: ir al fútbol

¿Y por qué el fútbol? Es una tradición con una historia genuinamente rica y larga. En el primer año de la liga de fútbol en 1888, Derby County entretuvo a Bolton Wanderers y West Brom entretuvo a Preston North End el día después del día de Navidad. Desde entonces, ha habido más de 3.800 partidos del Boxing Day en la Liga de Fútbol Inglesa según la Asociación de Estadísticos de Fútbol inglés.

Puede que tenga arraigo más navideño que de Boxing Day. Las variaciones del juego conocido como fútbol medieval, , están documentadas desde 1170. Los juegos a menudo se organizaban en Navidad y Pascua y algunos de estos juegos antiguos se juegan hoy en día, como el juego de Orkney Ba el día de Navidad y El juego de la aldea Royal Shrovetide en Ashbourne, Derbyshire, según la BBC.

En la época victoriana, el fútbol se jugaba el día de Navidad porque era un día libre y había una tradición de eventos públicos para la clase trabajadora. Con el tiempo, también se corrieron partidos para el día de San Esteban, día del Boxing Day.

En su libro Christmas and the British, el profesor Martin Johnes explica que la legislación sobre feriados bancarios jugó un papel importante: “La Ley de feriados bancarios de 1871 otorgó al Boxing Day esta designación en Inglaterra y Gales. No había hecho lo mismo para el día de Navidad o el Viernes Santo porque eran días establecidos de descanso y culto”.

Esto lo vieron los clubes como una oportunidad de atraer gente en días libres y tener una buena cantidad de espectadores.

Los juegos profesionales se alternaron entre Navidad y Boxing Day. Pero hubo un cambio: El último partido del día de Navidad en Inglaterra fue en 1965, cuando Blackburn venció al Blackpool por 1-0 en casa en la antigua primera división y Coventry venció al Wrexham por 5-3 en la tercera. Ya en 1957 la Premier había dejado de hacerlo.

El motivo: las quejas de jugadores que no pasaban las fechas con sus familiares, en especial quienes tenían que viajar desde zonas remotas. El transporte en aquella época no era tan fluido como hoy. Incluso, dentro de la misma Londres, que no tenía operativo el metro el 25 de diciembre.

Boxing day: tradición global

Para tener a todos contentos, se resolvió jugar solo en “Boxing Day” y así, también los aficionados, que por la globalización, cada vez se toman más a pecho el modo de celebrar la navidad estarían tranquilos. También, en ese entonces, se acordó jugar solo entre equipos con cercanía geográfica para evitar la separación familiar.

Sin embargo, muchos clubes hoy prefieren concentrar previo a los juegos para evitar “las escapadas”. De igual manera, ya se ha vuelto algo clásico que el mundo disfruta.

Los dos equipos más exitosos en la historia del fútbol inglés también son los dos más exitosos en el Boxing Day: Manchester United con 1.79 puntos por juego y 51 victorias en 95 partidos, y Liverpool con 1.71 puntos por juego y 43 victorias en 90 juegos.

Juegos en el Boxing Day 2020

Sábado 26 de diciembre

Leicester-Man. United (6:30 a. m. Hora CDMX)

Aston Villa-Crystal Palace (9:00 a. m.)

Fulham-Southampton (9:00 a. m.)

Arsenal-Chelsea (11:30 a.m.)

Man. City-Newcastle (2:00 p. m.)

Sheffield-Everton (2:00 p. m.)

Domingo 27 de diciembre

Leeds-Burnley (6:00 a.m.)

West Ham-Brighton (8:15 a.m.)

Liverpool-West Brom (10:30 a.m.)

Wolverhampton-Tottenham (1:15 p. m.)