City-United: Manchester en llamas

Este fin de semana tiene unos duelos muy interesantes en el fútbol europeo. Bayern-Dortmund en Alemania; Atlético de Madrid-Real Madrid en España y en Inglaterra un partido que promete ser muy vistoso para sentarse frente a la tele: Manchester City contra Manchester United.

Se la juegan primero contra segundo de la Premier, aunque hay que ser bastante sinceros: el equipo de Pep Guardiola, con 65 puntos en la cima y 14 de diferencia sobre el de Ole Gunnar, podemos decir que la liga está pavimentada para ellos a falta de once fechas.

Sin embargo, por el orgullo, el United no quiere que le celebren en la cara que su acérrimo rival y vecino acaricie otro título. Ha sido una campaña buena para los Red Devils que parecían tomar luego de tanto tiempo el gallardete inglés, pero lo del City es realmente de una máquina arrolladora.

Es que cuentan una racha de 21 triunfos en fila en todas las competiciones, 15 de ellos por la Premier League. Si incluimos empates, el invicto se extiende a 28. Como si fuera poco, Guardiola no tiene lesionados. Parece que tiene todo a favor para ganar en la ciudad dividida entre celeste y rojo.

Confía tanto en su engranaje Guardiola, que según medios ingleses, a pesar de que marcó dupleta entre semana, Gabriel Jesús iría al banco. Sterling (nueve goles), el sorprendente Foden y una plaza que se pelearían Bernardo Silva y Mahrez por el extremo derecho.

Es curioso que el mejor goleador del equipo en Premier League venga de la primera línea de volantes, con un Ilkay Gundogan con 11 goles. Y demás está decir que el cerebro del equipo, Kevin De Bruyne (11 asistencias, 7 goles) viene mostrándose en gran forma.

United por puro orgullo

En la otra esquina, las cosas no se ven tan bien. Paul Pogba, Juan Mata y Phil Jones son bajas, con la duda de Anthony Martial. Más, el portero David De Gea está ausente por el nacimiento de su hijo en España.

Manchester United también tiene cartas que mostrar. Tiene 21 partidos sin perder como visitante, así que también es un aliciente a tomar en cuenta.

Bruno Fernandes, el maravilloso enganche del United, posiblemente el MVP de la Premier (15 goles y 10 asistencias) está disponible para este duelo y en la semana ha trabajado con el uruguayo Edinson Cavani como nueve. Rashford seguirá como extremo izquierdo, donde ha aportado nueve goles y seis asistencias. Armas tiene este equipo.

Lamentablemente, el cuadro que dirige Ole Gunnar-Solsjkaer ha caído en un bache donde ha ganado dos veces en sus últimos cinco juegos. Y los tres últimos, han sido empates a cero. La arquería se le ha cerrado recién.

Pero no deja de ser un duelo vistoso para ver. Los hermanos rivales de Manchester siempre dan espectáculo.

Coordenadas

Manchester City-Manchester United

Domingo, 07 de marzo. 10:30 a.m. (Hora CDMX)

Estadio: Etihad Stadium, Manchester.