Falcao y Galatasaray buscan la cima turca a pesar del Coronavirus

Así es amigos. Aún quedan pocos países donde aún hay fútbol, a pesar de las advertencias de Coronavirus. En Europa, el único en pie, tras jugarse el fin de semana pasado en Rusia, Ucrania y Hungría es Turquía.

Sí. Y de hecho es una medida presidencial, que viene de la mano de Recep Erdogan, el férreo presidente que tiene esa nación y que es sabida su pasión por el fútbol.

Semanas atrás, los clubes, temerosos, se reunieron con Erdogan para disponer que se debía hacer con la liga y el “presi” dijo: “adelante”. Se tomó la consideración de seguir sin público y a pesar de la recomendación UEFA de parar en todo el continente, está semana hubo videoconferencia entre Gobierno, UEFA y Liga, y se impuso seguir sin público.

No pocas voces han levantado su opinión, pero ahí queda. Es palabra de Erdogan. Si no te gusta, te puedes ir. Como lo hizo John Obi Mikel, el nigeriano ex Chelsea que renunció ayer al puntero Trabzonspor al ver que la competición seguía, a pesar de la pandemia.

Al cierre de esta nota, una persona había fallecido en Turquía y 98 estaban contagiadas por el COVID-19. La mayor parte en Estambul, de donde son los equipos principales del país.

La hipocresía es grande, pues en ese país están suspendidas actividades en escuelas y universidades. Con ciertas restricciones otros sectores comerciales. Pero el fútbol, debe seguir.

Por la cima, pero con indignación

La acción en Turquía se resume a lo que hagan tres equipos: Trabzonspor e Istanbul, que igualan en la cima con 53 puntos y Galatasaray, que viene embalado y quiere trepar al primer lugar, cuenta con 50.

Desde que se recuperó Radamel Falcao ha marcado goles en todos sus partidos (cuatro en tres juegos) a excepción del último empate 0-0 con Besiktas. En su retorno como titular en Galatasaray, rompió un maleficio de 20 años sin que su equipo ganara en la casa del Fenerbahce y además, destrozó la racha de estrellas extranjeras del “Gala” que nunca le marcaron al eterno rival.

Sin embargo, el buen estado en la cancha pudiera chocar con lo mental. Falcao, aprovechando su jerarquía internacional se pronunció contra la orden de seguir jugando a través de Instagram: «Gente muriendo en todo el mundo y nosotros estamos hablando de jugar fútbol. Cuídate y quédate en casa».

Posiblemente no pase más de una publicación en redes sociales, pues en un país donde hay férreo control social nadie quiere problemas. Pero el desanimo es latente.

La visita es este domingo al Rizespor, que está en puestos de descenso, pero empatado a puntos (25) con otros dos que están a salvo. Así, que aunque tienen tres partidos seguidos perdiendo, quieren aprovechar la localía para salvarse.

Falcao no podrá contar con su mejor socio, Omar Bayram, el segundo mejor asistidor de la liga (10) por lesión. Adem Büyük y Christian Luyindama también se ausentan por molestias. Los locales no podrán contar con el creador de juego, el brasileño Boldrin por suspensión.

Por otra parte, el puntero por gol average, Trabzonspor, visita al Goztepe (Domingo, 10:00 a. m. hora de CDMX), un cuadro que está salvado y que tiene difícil entrar en Europa, pero le gusta complicar. A la baja de Obi Mikel, se le suma por lesión Yusuf Sari. Sin embargo, su mejor jugador, el noruego Alexander Sorloth (19 goles y siete asistencias), estará disponible. Aparte de ser el goleador de la liga, muchos quieren verlo junto a Erving Haaland en el ataque nórdico cuando todo pase.

Y el sorprendente Istanbul, recibe en casa al Alanyaspor (Domingo, 10:00 a. m. hora de CDMX), que quiere tomar puestos de zona UEFA. El puntero, que en los últimos 40 partidos de liga solo ha perdido 4 juegos en casa, pierde a uno de sus mejores goleadores, Enzo Crivelli (10 dianas) por lesión. Queda en campo Demba Ba (10 dianas) y a disposición un Robinho que no será titular y que dice que quiere volver al Santos de Brasil.

Rizespor-Galatasaray

Domingo, 22 de marzo. 7:00 a. m. (Hora de Ciudad de México)

Estadio: Çaykur Didi, Rize

Árbitro: Yasar Uğurlu

Otras para seguir:

Bahrein

El sábado a las 10:00 am (CDMX) hay un buen partido para seguir. El segundo, Murraqah (26), recibe al puntero Al-Hidd (28) en duelo determinante para la cima. El local tiene al importado sensación del torneo, Éverton Nascimento, que cuenta seis goles.

Nicaragua

El futbol de ese país no piensa parar y el domingo hay derbi de la capital entre Managua y Juventus de Managua (6:00 pm, hora CDMX). El primero, con el español Pablo Gallego entre los goleadores (4) intentará bajar de la cima a Diriangén que recibe a Ocotal. Con 17 y 16 puntos respectivamente, puntero y escolta se verán las caras, Coronavirus mediante, en dos fechas.

Angola

En la “Girabola”, Petro de Luanda, puntero empatado con 1° de agosto, aprovechará que este último tiene la fecha libre por la renuncia de un equipo para apropiarse de la cima (ambos con 48) cuando visite a Onze Bravos, cuarto en la tabla. Quedan dos jornadas y este duelo puede decidir al campéon. El “petrolero” juega a las 3:00 a. m. de CDMX.

También habrá acción, salvo suspensión de última hora, en Singapur (está arrancando, apenas es la quinta fecha), Palestina (si el lunes gana el Markez Balata, se puede coronar a falta de tres jornadas) y en la Superliga de Indonesia (arrancando también, con tres fechas jugadas). El resto de las liga del planeta se han apagado.