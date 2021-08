Ferguson: Never Give In. Un retrato familiar hecho película

La historia de vida del entrenador de fútbol Alex Ferguson es tan conmovedora que cualquier película sobre él más o menos tiene que ser un éxito. Y así lo demuestra en este sincero documental: algo así como una biografía cinematográfica autorizada dirigida por su hijo Jason. Aquí estaba el joven y dinámico socialista de Glasgow, que dirigió una huelga de aprendices de astilleros en Clydeside en 1961, luego se dedicó al fútbol, marcó un hat-trick sin precedentes para St Johnstone contra Rangers en Ibrox, terminó jugando para Rangers, luego dirigiendo Aberdeen, luego en 1986 fue nombrado entrenador del Manchester United y, tras un comienzo complicado, lo llevó a la gloria absoluta.

Esta película está estructurada en el estilo de Hollywood de la vieja escuela en torno a la hemorragia cerebral dramática y casi fatal de Ferguson en 2018, a partir de la cual se cuenta la historia en flashbacks. El hombre mismo es entrevistado extensamente, la voz tal vez un poco más lenta y suave, pero mentalmente completamente alerta.

Ferguson se crió protestante y su esposa Cathy era católica; y al unirse como jugador al famoso Protestant Rangers FC de Glasgow, uno de los directores le preguntó severamente a Ferguson si se había casado en la capilla. Manso por primera y única vez en su vida, Ferguson respondió que estaba en una oficina de registro, en lugar de decirle que se ocupara de sus propios asuntos.

La película obviamente pasa la mayor parte de su tiempo en el Manchester United. Documenta su temprana falta de éxito en el United (recibió llamadas telefónicas de «volver a la puta Escocia»), pero carece del testimonio para describir su comportamiento más extremo.

Sir Alex Ferguson: Never Give In realmente no hace nada estructural o estilísticamente innovador, pero dado que es un asunto familiar, tiene un toque personal y de primer plano. Es muy convencional en su forma y baila en torno a su famoso temperamento, pero Never Give In toca temas poco comunes (clase, socialismo) en un documental deportivo, grabando un retrato conmovedor de un hombre que reflexiona sobre su pasado en un momento en el que su memoria se desvanece.

Está disponible en Amazon Prime Video.