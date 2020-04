Fútbol en Cuarentena: Definición en Nicaragua

Seguimos, bajo cuarentena, sin las mejores ligas del mundo y, como decía Eduardo Galeano, mendigando fútbol, diciendo “una jugadita linda, por el amor de Dios”.

Faltará talento, pero no emociones en esta época de Coronavirus. Y es que en nuestra liga exótica activa más cercana, la de Nicaragua, se jugará la última jornada de la ronda regular.

El formato es el siguiente: Los dos primeros de la clasificación están “sembrados” en dos semifinales diferentes. Del tercero al sexto van a un play off entre ellos (3 vs 6, 4 vs 5) para acceder a las semifinales y de la misma, saldrá la final con su respectivo campeón de torneo, que en este caso es el Clausura de la Liga Primera.

Ya Managua, al apalear 6-1 al Jalapa se aseguró el primer lugar con 39 puntos y puede estar tranquilo en la semifinal.

El segundo pase directo se lo están jugando dos Real Estelí y Diriangén, que el miércoles empataron 0-0 en el clásico local y no hubo quien se perfilara a la penúltima instancia de forma directa. Ambos se igualan con 32 puntos, pero Estelí tiene +17 en goles y “El Cacique” +9, lo que le tiene con ventaja en la última ronda.

Un dato curioso: para el Clásico, Real Estelí abrió en su canal de YouTube dos transmisiones en vivo, una en español y otra en inglés.

Comentan los medios locales que Estelí no sacó ventaja de un Diriangén con muchas bajas. Sin embargo, de ganar el sábado asegura su puesto en la otra semifinal, pues la diferencia de goles es muy abultada. Diriangén debe ganar al Real Madriz que no tiene ningún tipo de chance, ni para descender, ni para entrar a los puestos de post temporada y ligar la caída de su némesis.

El duelo más interesante de la jornada (todos los partidos se jugarán a las 4:00 p. m. del sábado) es el del Real Estelí, que va contra Municipal de Jalapa. Un equipo realmente inferior, que aseguró estar en el repechaje del play off, pero que en la tabla acumulada (Apertura + Clausura) peligra, pues está a un punto de la zona de promoción y descenso (Ocotal y Las Sabanas, ambos con 35) y cualquier descuido le haría perder la categoría.

La figura del Real Estelí es el mexicano Taufic Eduardo Guarch (entró de recambio el miércoles), atacante exTecos (sí, el mismo que jugó con Espanyol y metió tres goles en el Mundial Sub-20 de Colombia), que cuenta cinco goles, el último el fin de semana pasado. Hace buen tándem con el argentino Luis Alberto Acuña, con cierto recorrido en el fútbol chileno y estuvo dos temporadas sin mayor triunfo en Venados antes de llegar al “Tren del Norte”.

A Jalapa, en su estadio de la ciudad de Ocotal, no le ha ido mal esta campaña. Solo perdió una vez, empató dos y ganó cinco. Cinco arcos en cero y tres goles recibidos. Así que Real Estelí no la tiene tan fácil. Para este semestre llegó el brasileño Gabriel y con cuatro goles, más otras tantas asistencias, ha sido un factor diferenciador, comparado al terrible Apertura, del cual aún arrastran la lucha por no descender. Sin embargo, ese 6-1 sufrido el miércoles es bien desalentador.

ART Municipal de Jalapa –Real Estelí

Sábado 18 de abril, 4:00 p. m. (Hora CDMX)

Estadio: Roy Fernández, Ocotal

Transmisión: Canal Youtube de Real Estelí

Y hay más acción

Nuesta infaltable liga bielorrusa, que sigue jugándose con público, tiene un bonito duelo para el sábado (12:00 m). Por fin, el conocido BATE, despertó del mal arranque y logró hilvanar dos triunfos seguidos en la Premier League de ese país y alzados, reciben en el Borisov Arena al puntero Torpedo Belaz. El equipo que hemos visto alguna vez en la primerísimas rondas previas de Champions o en otras no tan lejanas de Europa League, bajó al segundo, Minsk, al apalearlo 0-3 la pasada jornada (incluyendo gol olímpico de Pavel Nekhajchik) y anda inspirado. El experimentado delantero e internacional por Bielorrusia, Stanislav Dragun cuenta dos goles y se ha echado al equipo quince veces campeón nacional, al hombro. Por el Torpedo, que viene de ganar 2-0 al que era líder, Energetyk, destaca el brasileño Gabriel Ramos, con dos dianas.

En Turkmenistán, la única liga que paró en días de Coronavirus y se reanudó, tendrá clásico: Altyn Asyr-Köpetdag Aşgabat, los dos equipos más ganadores de la república ex soviética, ambos con seis ligas. Asyr ganó las últimas cuatro, pero Kopetdag iba líder invicto en tres fechas antes del parón.

En Tayiskistán juegan el domingo (9:00 a. m.) primero contra segundo, Istiqlol ante Khatlon (6 puntos ambos), pero seguramente será otro triunfo para el Istiqlol, el equipo más sobrado de los tayekos. Mucho más temprano, se jugará la segunda jornada (se atrevieron y arrancaron el fin pasado) de la Intercity League de Taiwán. Taiwan Power Company, abreviado Taipower, el ganador de seis de las últimas siete ligas, es de nuevo favorito este año. Le reta Tainan City, un equipo de los medianos (3:00 a. m. del domingo).