Fútbol en cuarentena: Nicaragua busca su campeón

Seguimos en cuarentena. Al PSG lo sacaron campeón sin terminar la liga y muchos países se frotan las manos para terminar las ligas como los franceses, que hasta incluyeron descensos. En Alemania apuran el regreso. Y todos ansiamos ver balompié decente.

Pero mientras eso llega, nuestras ligas exóticas nos llenan los ojos (¿?) en medio del Coronavirus. Ya Tayikistán (suspendida, por cierto) nos dio el primer campeón de la pandemia, con Istiqlol coronándose con la Supercopa de ese país. Pero Nicaragua nos tiene algo más serio: la final del Clausura de ese país.

Este miércoles se definieron los finalistas. En el Clásico Nacional, Real Estelí había sacado ventaja 0-1 al Diriangén en su casa y al empatar en la suya sin goles, avanzó a la final. Las redes sociales del Estelí perdieron la compostura con burlas al “Cacique” y a otros equipos como Walter Ferretti. Muchos les escribieron: “Cálmense, que no han ganado nada”.

Y es que al frente tienen al rival más poderoso de este Clausura, el Managua. Puntero indiscutible de la ronda regular, tras empatar en la ida sin goles con Walter Ferretti, se lo devoró en la capital de la república venciendo 4-2.

Entonces, como pocas veces ocurre en temas de play off, hay algo de justicia pues se enfrentarán primero contra segundo por el título. Por reglamento de liga, la final abrirá en la casa del peor clasificado (Real Estelí, segundo) este sábado y el miércoles, será en la del primero, Managua FC.

Es un duelo bien interesante, pues se enfrenta la mejor ofensiva (la de Managua, que lleva hasta ahora 37 goles) contra la mejor defensa, la del Estelí, que solo ha permitido 11 goles hasta el momento, con doble arco en cero en las semifinales.

En los duelos de este Clausura, Managua ganó a domicilio 0-2 y luego empataron en la vuelta.

Managua, tiene a la figura del torneo, el español Pablo Gallego (que jugó con Real Estelí en 2018, antes de irse a jugar a Albania y volver), que se despidió de la ronda regular con ocho goles y marcó otro en la semifinal. Es un mediapunta que genera mucho juego y tiene buena llegada a gol.

Managua, un equipo que apenas fue fundado en 2006 y que tiene solo un título (Clausura 2018), cuenta quince partidos sin perder y apenas tres son empates. El resto, triunfos, incluso goleadas de 6-1, 4-0 o 5-1. Viene como una máquina.

Pero en la otra orilla, Real Estelí se basa, al menos para la ida, en su buena racha como local. Tiene ocho partidos sin perder en casa y solo recibió un gol. Siete arcos en cero, en un período donde se cosecharon cuatro triunfos. La última caída en casa fue, precisamente, ante Managua (0-2) el ocho de febrero.

El que fuera un prometedor atacante, el mexicano Taufic Guarch, cuenta cinco goles y el es máximo anotador del “Tren” en el Clausura. Sin embargo, no ha sido estable en el once y es algo que se le critica a este equipo: no ha tenido una alineación tipo en este semestre.

Sin embargo a Real Estelí le soporta la historia: son 17 títulos de primera división para este cuadro. Uno de los más antiguos, fundado en 1959.

A falta de emociones, una ida de final para un sábado de cuarentena en la noche, no está nada mal.

Real Estelí-Managua FC

Sábado, 02 de mayo. 8:00 p. m. (Hora de CDMX)

Estadio: Independencia (Estelí).

Recordamos también que la pelota sigue rodando en Bielorrusia (el sábado a las 10:00 am, el líder Slutsk visita al histórico y alicaído Dinamo Minsk), en China Taipei y en Turkmenistán.