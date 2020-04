Fútbol en pandemia: El Ferretti del mexicano Villalpando por la final en Nicaragua

Seguimos con el fútbol en pandemia, en confinamiento. Por más partidos antiguos que se proyecten en la tele y en las redes, nada iguala la acción en vivo. Pasados los días, ya nos parece simpático y hasta aceptable que un jugador mande a las nubes el balón con el arco vacío.

Es costumbre, diría el filósofo. Es lo que nos dejan las ligas de China Taipei, Nicaragua, Bielorrusia, Tayikistán y Turkmenistán. Las únicas que siguen activas.

Una semana más cumplimos el deber con ustedes de echar un ojo en esos mundos inusuales que gozan de su momento de fama. No sabemos sí habrá calidad, pero sí les garantizamos que emociones, hay, porque tocan definiciones.

Policías alzados

En Nicaragua este fin de semana arrancan las semifinales. El miércoles, se jugó a partido único los partidos del repechaje para emparejarlos con Managua y Real Estelí, primero y segundos de la tabla, “sembrados” en semis.

Diriangén, el equipo más regular de los últimos años, venció 1-0 a Juventus de Managua y revalida su condición de favorito. “El Cacique” al segundo de la tabla del Clausura le ganó 2-0 y empató sin goles en la ronda regular. Se verá las caras con Real Estelí en la ida cómo local el sábado (8:00 p. m.)

El partido que nos gustó para esta semana, Managua FC vs Walter Ferretti. El puntero, que llegó de forma incontestable a la semifinal, encara al cuadro de la policía, que culminó de buena forma la ronda regular y que despachó en el repechaje a Municipal de Jalapa, 5-1.

El mejor de ese partido fue Dshon Forbes, que marcó triplete. También Leandro Figueroa, que se lució con tres asistencias y un gol. Forbes estuvo “seco” durante buena parte del Clausura, pero se destapó, amén del goleador del torneo, el mexicano Fernando Villalpando, que cuenta 11 goles y unas cuantas asistencias más.

Aparte, de que Ferretti como local tiene una racha de cinco triunfos en fila, uno de ellos un 7-0, otro un 4-0 y luego el 5-1 mencionado arriba, como sus goleadas de local.

Sin embargo, su última caída en casa fue precisamente ante Managua, 1-0. Managua, el líder, que tuvo una semana de descanso por no hacer el repechaje (en Nicaragua se ha venido jugando frenéticamente fin de semana y miércoles), no pierde desde el primero de marzo. En liga, tiene una racha de 12 partidos sin perder, de los cuales tres son empates. Cerró la ronda regular con convincente juego y cuatro triunfos al hilo. Precisamente en su último partido, derrotó a Walter Ferretti, 1-0. No pudo vencerle el cuadro policial en este Clausura.

Managua tiene encendido a su importado estrella, el español Pablo Gallego, no solo porque es el goleador del equipo con ocho dianas, sino por su aporte en la dinámica de juego. La llave Managua-Ferretti está bastante interesante para ver.

Walter Ferretti-Managua

Domingo, 26 de abril, 8:00 p. m. (hora de CDMX)

Estadio: Nacional de Managua

Y más fútbol

En la simpática (¿?) liga bielorrusa hay un partido bueno para ver: BATE Borisov, que ya medio ha ido agarrando el ritmo tras un pésimo arranque y está a tres puntos del líder Slutsk (favor no hacer chistes de este nombre), visita a Gorodeya el sábado a las 9:00 a. m. (hora CDMX). El local, apodados “Los Azucareros” (la ciudad de donde provienen es el principal centro azucarero del país), arrancó muy mal, pero ganó sus tres últimos partidos, así que será un buen rival para BATE, medianamente conocido por el resto del mundo por asomar la cabeza en competiciones UEFA.

El domingo a las 3:00 am (CDMX) se juegan los cuatro partidos de la liga de China Taipei (Taiwán). Si quiere seguir a un equipo, vaya con el Taipower. Va líder y enfrenta al Ming Chuan University. Turkmenistán también está activa y fue la primera que volvió tras la pandemia: partido bueno el del sábado (6:00 a. m.) en el que Köpetdag Aşgabat, uno de los equipos más importantes de ese país, enfrenta al líder Ahal. La liga se detuvo en la jornada tres y se reanudó la semana pasada, así que vamos para la quinta ronda. En Tayikistán, dijimos que el Istiqlol no tenía rival y fue frenado por el Khlaton (2-2). Hablemos del Khlaton, que aspira ser el nuevo gobernante del fútbol de ese país, cuando reciba al CSKA, pero de Pomir (domingo, 6:30 a. m.).