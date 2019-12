Iniesta, Villa y el Vissel quieren el primer título del 2020: la Copa del Emperador

Si en verdad te sientes aburrido porque la fiesta o cena de fin de año donde estás es un completo fiasco, no te preocupes. Cuando vaya terminando este año habrá un buen partido para ver en Japón y cuando ya nazca el 2020 tendremos al primer campeón del calendario.

No importa que te vean como un “freaky” del fútbol. La Copa del Emperador de Japón es el primer trofeo del 2020 y este año tiene historia detrás. Así que, no está mal escabullirte un rato para echar un ojo si la cosa no va bien en los festejos de noche vieja.

En la final del torneo más antiguo de Japón se enfrentan los dos equipos más conocidos por esos lares: el Vissel Kobe, con Villa e Iniesta en sus filas enfrenta al Kashima Antlers, recurrente participante del Mundial de Clubes y que dejó en el camino el año pasado a Chivas de Guadalajara.

Como buenos japoneses, el nombre es rimbobante: “Campeonato de Fútbol de Todo el Japón de la JFA – Copa del Emperador” o Tennōhai JFA Zennihon Sakkā Senshuken Taikai. El nombre obedece a que los 88 mejores equipos del país entran en disputa por el trofeo, no solo los de la J-League. Es la edición 99 del evento.

El triunfador se lleva varios trofeos. El ganador debe llevar una caja grande para meter ahí también La copa NHK (desde la edición 46), la Copa Noticias Kyodo, Copa Comité Olímpico de Japón y Copa Alemania (desde la edición 85).

Aparte de este “kit” de trofeos, el campeón se lleva un premio más importante: un boleto a la fase de Grupos de la Champions Asiática.

Tradición y fútbol

Este torneo, que se juega desde 1906, antes de la Segunda Guerra Mundial comprendió equipos de Corea, Taiwán y la extinta Manchuria. Era la “Copa del Emperador del Gran Japón”. De hecho, en 1935 la ganó Seoul Shukyu-dan, de la que hoy es capital de Corea del Sur, Seúl. Ha sido el único no japonés en ganarla.

¿Y por qué se juega un primero de enero, cuando todos deberían estar en su casa pasando la resaca? La razón es sencilla.

La implementación fue en la edición de 1968 (final el 1/1/69). La idea era atraer a los asistentes que estaban visitando el Santuario Meiji (en Tokio, el templo sintoísta más importante de Japón) el día de Año Nuevo.

En el sintoísmo, es muy importante el “hatsumode”, que es la primera visita del año a un templo. El primer día del año se dejan amuletos del año pasado para quemarlos, se adquieren nuevos, hay oráculos y ritos para unos meses prósperos. El Santuario Meiji, el más popular de Japón suele recibir tres millones de visitas en los diez primeros días de cada año.

Esto hace que para los futboleros, sea un rito ir en la mañana a hacer sus peticiones de año nuevo y en la tarde, llenar el estadio Nacional de Tokyo, no importa del equipo que seas. Es parte de la festividad. El año pasado (ganó Urawa Reds) se interrumpió esta tradición y se jugó el 9 de enero. No es la única vez que sucedió.

Por cierto, que hoy se estrenará para el fútbol el remodelado Estadio Olímpico Nacional de Tokyo, que goza de total modernidad para recibir los Juegos Olímpícos del año entrante.

Vissel es favorito

Vamos al juego. Vissel Kobe tiene la atención del mundo por tener a dos españoles en sus filas: el delantero David Villa, que en noviembre anunció retirarse del fútbol al acabar la temporada (y este será su último partido) y Andrés Iniesta, el mágico centrocampista del Barcelona y España campeones.

De hecho Iniesta fue protagonista al marcar un gol en la semifinal ante Shimizu S-Pulse (victoria 3-1, partido único) aunque sorprendió que el técnico Thorsten Fink dejara por fuera al “Guaje” Villa, solo por decisión técnica pues ya se había recuperado de una lesión.

Villa fue el mejor goleador del Kobe con 13 goles (quedó a dos del máximo goleador de Liga, Marcos Junior, del campeón Marinos) aunque en la Copa del Emperador no se ha manifestado aún. Su compañero Iniesta cuenta el golito de las semis, más seis goles y seis asistencias en liga.

Aparte de estos populares, es figura el japonés de 24 años, Kyogo Furahashi, que cuenta entre todas las competiciones 13 goles y 10 asistencias. Nombres destacados como el alemán Lukas Podolski (cinco golitos en 13 apariciones) y el defensa belga Thomas Vermaelen completan la lista de destacados.

Kobe ganó los cinco juegos que disputó de la Copa del Emperador, marcando 15 goles en total, tres por juego. Llega en una racha, si contamos los juegos de liga, de cuatro triunfos consecutivos.

Vissel Kobe, que fue comprado en 2004 por un inversionista de Rakuten (patrocinador del Barcelona) no ha ganado jamás un título profesional.

La historia pesa en Kashima

Mientras que Vissel Kobe quedó tercero en la tabla, Kashima Antlers terminó tercero, ya con un boleto a la fase previa de la Champions Asiática. Antlers, equipo popular en el occidente por sus “batacazos” a equipos de Conmebol y Concacaf, se diferencia de su rival por sus vitrinas.

Es el más ganador de la J-League (8) y la Supercopa de Japón (6), y tiene cinco Copas del Emperador. Aparte que tiene una Champions Asiática (2018) y fue sub-campeón del Mundial de Clubes en 2016 al eliminar a Atlético Nacional de Colombia en Semis.

Sin embargo, no terminó bien la Liga, donde solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos. La racha de cara a la final no es buena. Al igual que Vissel, ganó sus cinco juegos de la Copa del Emperador, con quince dianas en total marcadas.

Tiene dos figuras ofensivas principales: el brasileño ex Santos Serginho, que hizo doce goles y dos asistencias en liga, aparte del volante Shoma Doi, líder en asistencias del equipo con siete, más cinco goles.

Los medios japoneses reportan que no hay bajas para este partido. En esta temporada, por Liga, Kashima ganó a Vissel 0-1 y este le devolvió el favor 1-3. Ambos triunfos como visitantes.

COORDENADAS

Vissel Kobe-Kashima Antlers

Martes, 31 de diciembre. 11:30 p. m. (Hora de Ciudad de México)

Miércoles, 1 de enero, 1:30 p. m. (Hora de Tokio)

Estadio: Nacional de Tokio.