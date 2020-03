La apresurada muerte de Fox Sports en América Latina

En México se ven cambios, movimientos rumores. En la región, hay incertidumbre, en especial hacia el sur del continente. Al parecer, Fox Sports pudiera ser una anécdota de nuestra vida de aficionado al deporte y televidente.

Muchos ya saben la historia y el principal responsable es Mickey Mouse. ESPN, hace varios años, fue adquirido por el emporio de telecomunicaciones The Walt Disney Company. El año pasado, esta empresa que es dueña de la propiedad intelectual desde los Avengers hasta Star Wars (Señor Ratón, ¿Qué más quieres de nosotros?) anunció en marzo que absorbió a 21st Century Fox . La “fusión” se ha completado por una suma de 71.300 millones de dólares, para muchos, uno de los pactos económicos más grandes de la historia.

The Walt Disney Company adquiere sus principales activos, entre los que se incluyen sus estudios de televisión y cine bajo el sello 20th Century Fox, sus canales por cable de entretenimiento y sus acciones en el marco internacional. Mientras muchos babeaban porque Deadpool o los X-Men por fin podrían salir en secuelas de los Avengers, más de 4.000 empleados temían por sus puestos de trabajo.

Y todo lo Fox incluye todo lo Fox: sus canales Fox, FX, National Geographics, Boom, Fox News y por supuesto, el querido Fox Sports. Todo esto a nivel global.

Dos obstáculos en la región

En otras latitudes se lo tomaron con calma: la orden de Estados Unidos es que ESPN absorba a Fox Sports. En Europa, no es traumático: la mayoría de los eventos de fútbol (lo más preciado) está en manos de otras cadenas. En África, si hay alguna distribución, pero cadenas como SuperSport sopesan la demanda.

“El cambio de marca como ESPN es una transición natural luego de la adquisición de 21st Century Fox por The Walt Disney Company (…) La marca ESPN es sinónimo de deporte, es una de las marcas más valiosas del mundo y tiene un alcance global establecido«, explicó Frank Rutten, de ESPN Europa y África.

El plan va igual para Latinoamérica. Pero acá si hay más en juego. Los principales torneos del mundo, locales y regionales se lo han repartido históricamente entre los dos. ¿Qué ocurre si se fusionan?

En todo el continente, está fusión ha tenido dos “paraos”: En Brasil y México. El el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), según sus estudios, ha considerado de darse la fusión, acapararían el 80 % de la audiencia deportiva, lo que acarrearía monopolio. Así, que en México está obligado a vender la marca Fox Sports o será liquidada el 1° de mayo con todo sus activos, lo que sería una catástrofe para sus trabajadores.

La desincorporación de Fox Sports México incluye los derechos de transmisión, contratos vigentes, bienes inmuebles, entre otros. Además, durante al menos tres años, contando desde que se realice la venta de los canales, las partes no podrán contratar a personal clave de Fox Sports; es decir, ESPN no podrá reclutar al talento de Fox Sports.

Hay algo raro, pues el comprador se quedará con los derechos que ya tenía acordado Fox Sports (si se sigue llamando así, porque bien puede cambiar el nombre). Sonó Carlos Slim, un grupo de equipos de la Liga MX y hasta AT&T, la compañía de telecomunicaciones gringa que es dueña, por ejemplo, de la satelital DIRECTV, líder en Sudamérica y el Caribe.

Al final nadie llegó a buen acuerdo, lo que genera rumores, pues qué puede oler mal para comprar un producto que es una mina de oro. El tiempo pasa y en Fox, o lo que queda, temen lo peor.

Fusiones en Sudamérica andando

En Chile, Perú y Colombia, ya Fox Sports se ha ido desmantelando. En Chile, Fox Sports cerró operaciones en diciembre 2019 y sacó del aire con emotivas despedidas los programas franquicia Fox Sports Radio Chile, Última Palabra Chile y Central Fox Sports Chile. Todo se integró de golpe a ESPN Chile, con su respectiva reducción de personal. También la app de Fox Sports salió de circulación en Chile con un emotivo “Hasta Siempre”, con un Messi sonriente de fondo.

En Fox Sports Colombia, Uruguay y Perú fue igual. Cesaron sus programas locales y la señal fue sustituida por la señal de Fox Sports de Argentina, que a su vez, ha surtido a la región de diversos contenidos. Cuando de eventos grandes se trata (Champions, Copa Libertadores, etc.), el talento colocado en todas las filiales era el de Fox Sports Argentina. Todas las websites de los FS locales (no Fútbol Sapiens, a menos que el dueño no nos haya dicho nada) ahora se redirigen a los sites locales de ESPN.

Libertadores, la primera gran prueba

Para la señal principal de la región empezó una gran prueba. Hace un par de semanas, los sudamericanos se sorprendieron al ver que en ESPN se promocionaban partidos de Copa Libertadores, evento primordial de clubes de la región y que por casi todo el Siglo XXI fue en exclusiva de Fox Sports.

A medida que se acercaban los juegos, se anunciaron los staffs y se veían los crossovers que muchos soñaron: Miguel Simón con Diego Latorre; Mario Closs con Quique Wolff y otras tantas combinaciones que a muchos resultó curiosa, pero realmente, es el termómetro de una fusión inminente.

Poco a poco, en Argentina, ESPN se va comiendo a Fox Sports. Esta última, fue producida siempre por Torneos y Competencias, un emporio deportivo que también produce DIRECTV Sports para toda la región, TNT Sports y otros tantos, además del canal propio, TyC Sports. Poco a poco han ido cediendo espacio a PIGSA, compañía que producía ESPN para Sudamérica desde Argentina.

Según BAE Negocios: “Si se habla de Argentina, los principales operadores de TV de Paga ofrecen en total 48 señales deportivas (incluyendo canales en definición estándar y alta definición). De ellos, 17 de los canales disponibles (35.4%), ofrecidos por Disney o Fox, proporción casi dos veces superior a la que ostenta Direc TV (18.8%), como segundo lugar por el número de señales ofrecidas. Esto implica que la fusión entre Disney y Fox acapararía más de un tercio de la oferta de canales deportivos en TV de Paga y evidentemente, monopolizarían los eventos deportivos, aparte de fijar precios de paquetes (al casi no tener competencia) que afectarían a personas de menos recursos”.

Los cargos detrás de cámara están “temblando” y hay varios despidos. Y ya hay talentos reconocidos de la región como Fernando Carlos (ESPN, 5 años) y Germán Paolosky (Fox, 16 años) que fueron despedidos.

Aparte de lo económico, el dominio de la opinión pública en general. Por ejemplo, desde los programas de ambas cadenas, se posición la etiqueta #AFADebe (AFA: Asociación del Fútbol Argentino) en cuanto a los descensos, que no serían cuatro, sino se resolvería con dos directos y dos promociones. Los medios digitales e impresos, aseguran que esta matriz de opinión busca en el fondo, socavar la imagen del presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia y entrar en mejores condiciones las renegociaciones de contratos por derechos de TV, en un momento en el que se maneja la medida populista que el fútbol salga en señal abierta en canales de dinero público.

En Argentina, donde se origina la señal de Fox Sports para la Sudamérica hispano parlante no hay fecha de sentencia definitiva ni como se va a terminar de dar esta fusión. Los panelistas de Fox han invadido los espacios de ESPN y para el disimulo, a la inversa. Pero las horas están contadas y pudiéramos estar ante un monstruo monopolizador que domine transmisiones deportivas, ingresos económicos y corrientes de opinión.