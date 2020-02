Los cinco mejores Súper Tazones de la historia

La historia del fútbol americano profesional pasa directamente por la emoción del Súper Tazón. La mejor liga de futbol americano del mundo ha ganado seguidores y se ha transformado a medida que avanzaron los años y el duelo por el título es clave para ello.

Este domingo 2 de febrero se juega la edición LIV del más importante de los tazones, entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

En FutbolSapiens ya nos preparamos con unas ricas alitas y unas chelas para este domingo. Mientras llega el gran juego, queremos recordar las cinco mejores ediciones del Súper Tazón, que por varias situaciones fueron las más importantes en la historia del espectáculo estadounidense.

Súper Tazón XIX: la guerra entre Montana y Marino

Para muchos, el mejor de todos los Super Bowls. Significó el segundo de los cinco títulos que consiguieron los 49ers de 1982 a 1995. San Francisco derrotó 38-16 a los Miami Dolphins en Stanford, California.

Para tener una idea de la magnitud de este encuentro, los mariscales eran Joe Montana y Dan Marino, respectivamente, dos de los más grandes de la historia. El ‘quarterback’ de los Niners fue el MVP del Super Tazón con 24 de 35 envíos completos para 331 yardas y tres anotaciones.

Súper Tazón XXVII: Michael Jackson fue la estrella

Que los Dallas Cowboys, uno de los equipos con más seguidores en México, haya aplastado 52-17 a los Buffalo Bills, no fue lo más espectacular de la edición XXVII, más allá de la enorme cantidad de puntos a favor de los Vaqueros y de los cuatro touchdowns de Troy Aikman. La estrella del tazón fue Michael Jackson.

‘El Rey del Pop’ se presentó en el espectáculo de mediotiempo, dando inicio a una nueva era del reconocido show. Con los clásicos ‘Billie Jean’, ‘Jam’, ‘Black or White’, ‘We are the World’ y ‘Heal the World’, Jackson fue lo mejor de esa noche en el estadio Rose Bowl de Pasadena.

Antes de la presentación de Michael Jackson en la edición XXVII del Super Bowl, las presentaciones las realizaban bandas de marchas estadounidenses.

Edición XXXVI: El primer anillo de Brady

El primer anillo de Tom Brady, Bill Belichick y los New England Patriots. Los ‘Pats’ vencieron 20-17 a los St. Louis Rams (ahora en Los Ángeles), en el Superdome de Louisiana.

Los carneros llegaron a la final XXXVI como el equipo más temido de la liga, con Kurt Warners como mariscal de campo. No contaron con Brady, MVP del encuentro, que llevó al equipo a la yarda 30, y con la milagrosa patada de Adam Vinatieri, un gol de campo a siete segundos del final del partido le dio a New England el primero de sus seis trofeos Vince Lombardi.

En esa edición, U2 lució en el show de mediotiempo y Mariah Carey cantó el himno de los Estados Unidos.

Súper Tazón XLII: Los sorprendentes Gigantes

Los Patriots, protagonistas recurrentes de las grandes finales en el siglo XXI, llegaron a la edición XLII con 12 puntos por encima de los New York Giants en las apuestas. Pero el 3 de febrero de 2008 en Glendale, Arizona, se obró una de las sorpresas más grandes en la historia del deporte.

Los Gigantes derrotaron 17-14 a New England, que llegaba invicto. Eli Manning fue el más valioso del duelo con dos pases de anotación.

Super Tazón LI: Remontada histórica

Si al final del tercer cuarto tu equipo está perdiendo por 19 puntos, no hay muchas esperanzas para remontar. A menos que seas los New England Patriots de Tom Brady y compañía.

La edición LI, disputada el 5 de febrero de 2017 en el NRG Stadium de Houston, finalizó con victoria de los ‘Pats’ 38-24 sobre los Atlanta Falcons. El equipo de Brady perdía 28-9 en el mediotiempo y firmó una de las remontadas más grandes en la historia de la NFL.

Los Patriots anotaron 19 unidades en el último cuarto y el partido se fue a tiempos extras, en el que solo les bastó un touchdown para llevarse el título.

En cuánto al espectáculo del mediotiempo, es otro de los más recordados. La protagonista fue Lady Gaga.

