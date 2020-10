Milan por fin se ve con chance ante Inter

De nuevo Inter y Milan se ven las caras. Es el duelo 173 del Derbi della Madonnina, y aparte de ser característico por ser un clásico en medio de la pandemia y sin público, como pocas veces en el tiempo reciente, encuentra a unos rossoneri en buen estado de forma y a un Inter que se reforzó muy bien, aunque va con muchas bajas para este compromiso. Es el mejor partido de la Serie A de Italia de este fin de semana.

Milan terminó la acontecida campaña 2019-20 con buen ritmo, ganando y gustando y para esta nueva zafra no ha agotado la gasolina. En las tres jornadas que van, cuenta tres triunfos y se encuentra en un dulce momento.

Es que desde el regreso tras la cuarentena, Milán ha cambiado drásticamente de marcha en todos los aspectos. Por número de puntos, por goles recibidos y también por los marcados. Por ejemplo, entre la jornada 27 y 38 del último torneo (es decir, desde la reanudación del campeonato), los rossoneri marcaron 35 goles: nadie lo ha hecho mejor en Italia y ni siquiera en Europa.

Ya está disponible su figura más llamativa, Zlatan Ibrahimovic, quien superó el Covid-19 y será punta de ataque. Musacchio (15 días), Rebic (7 días, quizá la ausencia más dolorosa), Duarte (a evaluar) y Gabbia (a evaluar), son las ausencias por lesión, aunque casi no alterarán la intención del once inicial.

Castillejo y Saelemaekers escoltando a “Ibra”, el equipo se puede sentir bien resguardado con los efectivos volantes de primera línea Kessie y Bennacer. El equipo de Stefano Pioli, insistimos, viene aceitado y con ganas de llevarse este derbi.

«La brecha con el Inter se ha reducido, el club ha hecho un buen mercado. También (Inter) se ha fortalecido, pero el Milan ha estado bien y Pioli está haciendo grandes cosas. Ahora tenemos que demostrar en el campo que la brecha se ha acortado”, dio el portero Donnarumma.

Inter sin muchas armas

En la otra esquina, siguen con la intentona de ser el equipo que derribe la dictadura de la Juventus. Inter, fichó y gastó, pero hoy, su rival de ciudad está mejor en la tabla y parece más engranado.

Aparte, Antonio Conte tiene un rosario de bajas importantes: Vecino (25 días), Bastoni (a evaluar), Nainggolan (a evaluar), Skriniar (a evaluar), Gagliardini (a evaluar), Radu (a evaluar), Young (a evaluar) y la más dolorosa, Alexis Sánchez, quien regresó de las eliminatorias Conmebol con un golpe en la cadera y sería dura baja.

Sin embargo, estamos hablando que la dupla Lautaro Martínez-Romelu Lukaku se mantiene. También va a estar el guerrero Arturo Vidal en el mediocampo. Armas de poder le siguen quedando al nerazurro.

“Si hubiera tenido la oportunidad de elegir me hubiera gustado tener un día más pero sabemos que hay calendarios a respetar, nacionales e internacionales, y hoy prepararemos el partido, no tenemos mucho tiempo, intentaremos acortar los entrenamientos que tendrán que ser no demasiado intensos ya que ayer los jugadores volvieron algunos jugando tres partidos consecutivos”, se refirió al regreso de los internacionales.

El partido, lo dicho, no contará con el sabroso ambiente de la representación en el estadio de una ciudad dividida. Pero este derbi, encuentra a los dos equipos muy en forma.

En el derbi de Milan, en sus últimas cinco ediciones, Inter ha ganado cuatro veces y empatado una. Los de rojo y negro, tienen una oportunidad y la capacidad para romper la racha.

Inter-Milan

Sábado, 17 de octubre. 11:00 a.m. (Hora CDMX)

Estadio: Giuseppe Meazza, Milán

Árbitro: Sará Mariani