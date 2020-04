«Niños Futbolistas»: la cruda realidad de los fichajes precoces

Era invisible a los ojos nuestros, pero existía. Desde hace unos diez años, se vienen destapando ollas podridas. Con ahínco. Y falta mucho por hacer.

“Niños futbolistas” (2013) trata sobre el mercado de “compra” de niños, jóvenes, para ser comercializados en Europa. Un tema que se destapó con la cruel forma en que los niños con potencial llegaban a Inglaterra desde África y que ahora, se relata desde la perspectiva latinoamericana.

El autor, Juan Pablo Meneses (Santiago, 1969), escritor y periodistas multipremiado, en 2008 compró una ternera para describir el proceso de “engorde” y posterior consumo de la carne, en un libro. En esta ocasión, fueron necesarios 134 partidos, 89 horas de grabación, 16 ciudades, nueve países y 15 libretas para describir una dura realidad.

En formato de relatos breves en primera persona, el libro explora por las fantasías más profundas. Desde el deseo de un padre frustrado por no ser futbolista, pasando por la aspiración enferma de ser estrella de futbol, hasta la responsabilidad que recae en un niño de nueve años por sacar a su madre y hermanos de la miseria.

Niños Futbolistas es una denuncia contada en un camino que se divide en tres: leer una crónica periodística, leer un manual de cómo hacer un buen negocio o leer un montón de historias de personajes reales.

“No importa recorrer distintos países, distintos campos de fútbol, porque acaban siendo todos el mismo, con los mismos padres haciendo exigencias a sus hijos, las madres que los acompañan, la violencia fuera de casa, la violencia del continente fuera de la cancha, los golpes, los goles, el fútbol, el futuro, la rumba, la rabia, la televisión, los contratos, los malos tratos, el negocio, la industria. Todo una y otra vez, en diferentes escenarios. El mismo beat para diferentes historias”.

“Niños Futbolistas” nos comenta sobre la globalización no sólo del futbol, sino del humano. Porque un chavo en Guadalajara ya no quiere jugar en Chivas o Atlas, porque un pibe de Buenos Aires su mayor sueño ya no es Boca o River, porque a un chico de Santiago le queda corta “La U” o Colo Colo.

“El caso de Messi fue una jugada tan brillante que no sólo despierta el interés de los padres; hoy es común que un grupo de amigos tenga el dato de un chico que juega bien y entonces intenten comprar su pase para ver si después triunfa y ellos ganan dinero. Messi instaló la fantasía de sacar un nuevo Messi. Eso no existía antes”

El relato, con un breve hilo de ficción que une todo lo investigado (el autor hace de agente que va a cerrar un niño chileno de 11 años), va de la mano de la crueldad y no tiene final feliz. Son casos, reales, como el niño Giovanni Riera, ofrecido al Barcelona con solo diez años. Los consejos para fichar, cómo “se venden más los extremos o delanteros” o “preferible que venga de un barrio bravo porque ayuda a formarle el carácter” o que “57% de los niños llegados a Italia en 2012 para jugar a fútbol tenían menos de 12 años”.

También muestra la cara más dura de la historia. Solo el 18% de los posibles ídolos, termina estableciéndose en primera. Si a los 16 no has triunfado, ya eres un anciano. El resto, es desechado, como las vísceras de la res.