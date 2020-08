PSG-Bayern: el reinado de la pandemia en juego | Previo de final de Champions

Ha llegado el día: un equipo alzará la “Orejona”. La Champions League pudo surfear en medio de la pandemia, pudo mantener su nivel en una burbuja artificial en Lisboa y el domingo llegará a su fin esta accidentada campaña 2019/2020.

Dos equipos llenos de figuras se cruzarán en el estadio del Benfica. Bayern Múnich, favorito antes de congregar a lo mejor de Europa en Portugal enfrentará al crecido PSG, cuyas millonarias figuras rutilantes por fin alcanzan una final y al parecer, esta vez vienen con una actitud diferente, con más fortaleza mental.

La gran oportunidad histórica del PSG

Empecemos por el equipo que nunca ha alzado una Champions. A diferencias de años anteriores, en esta edición, han roto esa imagen de equipo “pecho frío”, de “niños ricos mimados”. Antes de la semifinal, remontó partidos interesantes: de 2-0 a 2-2 ante el Real Madrid. Voltearon la llave ante Borussia Dortmund en octavos y en cuartos, a partido único, sacaron al Atalanta tras ir cayendo 0-1 (2-1).

En semifinales fueron bastante contundentes con el RB Leipzig, uno de los últimos rebeldes que quedaba en pie en el ecosistema de Champions. De ganar, podrá codearse con más derecho con los grandes de Europa.

Thomas Tuchel bien puede verse tentado a presentar la misma alineación que sobresalió contra Leipzig, aunque ciertamente quedan interrogantes. Sobre todo, PSG esperará comenzar con el portero Keylor Navas y el centrocampista Marco Verratti (ambos arrastrando lesiones) si el dúo puede demostrar su estado físico, y fue alentador ver al italiano llegar a los últimos minutos de semifinales. Mientras tanto, Mauro Icardi querrá recuperar su lugar, aunque la decisión de Tuchel de prescindir de un genuino “nueve” contra Leipzig fue astuta.

Kurzawa y Gueye son dudas de igual manera.

Sin embargo, si todo sale bien, PSG puede salir con un formidable mediocampo con Verratti (en vez de Leandro Paredes, que tomó su lugar), Marquinhos y Ander Herrera y al ataque un peligrosísimo tridente con Neymar, Mbappé y Di María. Posiblemente, Mbappé caiga por la derecha para tener un bonito duelo con el lateral izquierdo Alphonso Davies.

La defensa, a diferencia de ediciones anteriores, ha sido sólida en este PSG. En diez partidos, solo ha recibido seis goles con seis juegos con el arco en cero. Parte de ese éxito defensivo se debe a Thiago Silva, que jugará su último partido como parisino para irse a la Fiorentina.

Bayern, el que arrasa con todo

En la otra esquina, está la máquina bávara, el intratable Bayern Múnich, que ganó todos los partidos de esta edición. Los diez. Aparte, que tiene la cifra alocada, camino de récord, de 39 goles anotados en toda la competición, siendo las últimas tres instancias a partido único.

Bejamin Pavard está totalmente recuperado, pero se ve difícil que desplace a Kimmich, excelso lateral derecho y que este vuelva al mediocampo y a su vez, siente a un crecido León Goretzka, imperial en el corazón de la cancha.

El golpe que recibió en las semis Jérôme Boateng abre una serie de posibilidades. Si está en forma, es probable que Hans-Dieter Flick nombre a un equipo sin cambios; si no, tendrá que llamar a Niklas Süle, que no ha comenzado un partido competitivo en diez meses. Lucas Hernández es la otra opción, pero a Flick no le gusta juntar dos centrales zurdos.

Flick no debería tocar mucho un sistema engranado que arrasa con todo lo que ve. El 4-2-3-1, con un tridente de creación muy bueno y efectivo con Perisic, Müller y Gnabry, más el killer absoluto de esta Champions y de la Bundesliga, Robert Lewandowski, que cuenta cinco dianas en Champions, a solo dos goles del récord de 17 de Cristiano Ronaldo en una sola campaña de la Liga de Campeones.

Bayern irá a la caza de su sexta Champions (1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 y 2012-13), aparte de buscar el ansiado triplete.

PSG-Bayern Múnich

Domingo, 23 de agosto. 2:00 p.m. (Hora de CDMX)

Estadio: De Benfica, Lisboa

Árbitro: Daniele Orsato (Italia)