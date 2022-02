PSG-Real Madrid: El reencuentro de Messi con un viejo rival

Vuelve la acción de la Champions en esta semana y con la etapa más emocionante: eliminatorias directas. Los primeros cuatro duelos de octavos de final se llevarán a cabo entre martes y miércoles y sin duda, el partido más llamativo es entre Paris Saint Germain y Real Madrid.

Hay que ser sinceros: Leo Messi no ha estado a la altura de las expectativas en el PSG desde que dejó Barcelona durante el verano, pero estará desesperado por infligir daño a sus viejos rivales.

Sergio Ramos dejó Madrid después de 16 años en el club para unirse a Paris Saint-Germain en el verano, pero ha tenido problemas para mantenerse en forma durante toda la temporada y es posible que no arranque desde el principio esta noche.

De hecho, uno de los cerebros del equipo, Ander Herrera, es baja por lesión y Neymar ha estado lesionado desde noviembre, aunque el técnico Pochettino buscará hacerle jugar hoy.

Otro factor de morbo es que se espera que Kylian Mbappe se una a Madrid en una transferencia gratuita en el verano, pero insiste en que solo está pensando en eliminar a los gigantes españoles de la Liga de Campeones. Mbappé es la verdadera figura hoy del PSG, y es el que se ha tirado el equipo encima. En Champions metió 4 goles y lleva 4 asistencias.

El PSG tiene un récord formidable en casa esta temporada. Ha ganado 14 de sus 16 partidos en todas las competiciones y no ha encajado en el Parque de los Príncipes desde principios de diciembre. Pero, no ha sido convincente. El viernes ganó con muchísima dificultad al Rennes, de nuevo, en una acción individual de Mbappé.

Blancos con la historia atrás

Karim Benzemá, con cinco goles en Champions y un buen momento en España es la figura de este equipo blanco, que no encandila como versiones anteriores, pero logra resultados.

El Madrid tiene una ventaja saludable en la cima de La Liga, pero últimamente ha tropezado con solo una victoria en sus últimos cuatro. La ausencia de Benzema en ese tiempo ha sido enorme en la parte superior del campo y, aunque se espera que regrese el martes, lo más probable es que no esté en una forma fantástica después de que solo logró participar en algunos tramos del entrenamiento el domingo.

Marco Asensio o Rodrygo empezarán en la banda derecha del ataque madridista con Eden Hazard y Gareth Bale obligados a conformarse con un sitio en el banquillo en el mejor de los casos.

La venta histórica es a favor del Real Madrid, y en tiempo reciente aunque el PSG ha tenido auge, se mantiene la tendencia.

Otros duelos

El Sporting CP terminó segundo detrás del Ajax y por delante del Borussia Dortmund en su grupo de la Liga de Campeones para establecer una eliminatoria eliminatoria con el líder de la Premier League, y uno de los mejores equipos del mundo, el Manchester City, que tendrá a todos sus efectivos. Esta es realmente su última tirada de dados para el éxito esta temporada, ya que es poco probable que alcancen al Porto en la liga de Portugal después de empatar 2-2 con ellos el fin de semana.

El Manchester City intentará una vez más romper su gafe europeo esta temporada y se le ha dado una eliminatoria favorable contra el campeón portugués Sporting. No pueden subestimar al Sporting, especialmente porque está dirigido por un entrenador talentoso como Rubén Amorim, pero aquí son claros favoritos.

Liverpool, otro equipo sensación de la Premier, enfrenta a un Inter de Milan que perdió la punta de la Serie A este fin de semana, aparte de que no contará con Robin Gosens y Joaquín Correa por lesión, más la importante baja del cerebral Nicolo Barella por sanción.

Por último, Bayern Múnich, titán alemán, visita al llamativo proyecto inicial del Red Bull, el Salzburg, con claro favoritismo. Aunque, no hay que fiarse porque viene de perder 4-1 con el Bochum en la pasada jornada de la Bundesliga.

Manuel Neuer y León Goretzka son bajas para este duelo, pero el rival de los teutones no está mejor ya que al Salzburgo le faltan seis jugadores por lesión, y algunos de ellos quedaron excluidos de su plantel de la Liga de Campeones debido a la gravedad de sus problemas.

Si bien el Bayern es ciertamente el favorito, deberá defenderse bien contra Karim Adeyemi, de 20 años, quien terminó la fase de grupos con cuatro goles y asistencias y cuatro penales provocados.

COORDENADAS

Martes 15 de febrero

PSG-Real Madrid (2:00 pm., Hora CDMX)

Sporting Lisboa-Manchester City 2:00 pm., Hora CDMX)

Miércoles 16 de febrero

Salzburg-Bayern (2:00 pm., Hora CDMX)

Inter-Liverpool (2:00 pm., Hora CDMX)