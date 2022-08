¿Quieres saber dónde comprar los últimos boletos para ver a México en el Mundial de Catar 2022?

Como buen mexicano dejaste todo al último para ir al Mundial de Catar 2022, ahorraste tu dinero pero no tienes ni vuelos, ni hotel y mucho menos boletos para ver a la Selección Mexicana, te tenemos una gran noticia, MATCH Hospitality te salva.

Son varias las agencias que te podrán prometer boletos para los partidos de México, ¡cuidado con las estafas! Existen cientos de historias de terror que suceden en cada Copa del Mundo, grupos enteros estafados al adquirir boletos en la reventa o ‘agencias patito’.

Con MATCH Hospitality no arriesgas, es el agente comercial exclusivo en México y Centroamérica para venta de boletos del Mundial 2022. Además de tener uno de los mejores lugares asegurado en los estadios, también cuentas con hotel y un vuelo directo a Catar.

Sí, leíste bien, VUELO DIRECTO a Catar. El avión es un chárter de Qatar Airways que saldrá del aeropuerto de Toluca y solamente hará una parada para recargar combustible, el regreso es de la misma forma y al aeropuerto de origen.

Además de este supervuelo, tienes asegurado un hotel que tiene licencia para vender bebidas alcohólicas, nada de que no te podrás echar tus chelas en tierra mundialista.

Los boletos que podrás obtener son para los encuentros de México vs Polonia, México vs Arabia Saudita y por si fuera poco, España vs Alemania, juegazo.

¿Cuánto cuesta y dónde lo puedo adquirir?

Da click aquí , o en el banner MATCH Hospitality dentro de nuestra web, ahí podrás obtener costos, varias formas de pago y aclarar todas las dudas que tengas sobre este fantástico paquete.

¡Solo quedan 30 paquetes, date prisa!