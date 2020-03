Se juega un Superclásico en medio del Coronavirus: Real Madrid y Barcelona en el recorte salarial

A pesar de la crisis global del Coronavirus, parece que Real Madrid y Barcelona siguen jugando clásicos. Esta vez en el tema de la reputación y en este “partido”, los blancos parece tener las de ganar.

Hace varios días, FC Barcelona anunció que haría un recorte de sueldos en la plantilla e institución. Aplicarán el ERTE (Expediente Regulador Temporal de Empleo), una medida de emergencia que está usando la empresa privada en España para surfear la crisis.

Definamos ERTE primero: Un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) es una suspensión de los contratos de carácter temporal, aunque también se puede traducir en una reducción de la jornada. Lo regula el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Un ERTE es temporal, es decir, la salida del trabajador de la empresa es limitada en el tiempo. Tras un período, vuelve a su puesto de trabajo.

La medida afectará a los jugadores y a los empleados no deportivos. Se plantea un fuerte recorte salarial que se les demanda y que puede llegar hasta en un 70% en algunos casos. El Barcelona se arriesga a entrar en números rojos, con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros para esta temporada, si no toma medidas más drásticas.

La plantilla está dispuesta a rebajarse al sueldo tal y como dijeron al presidente Bartomeu cuando el presidente les comunicó las intenciones del club. En lo que no están de acuerdo es en la propuesta que les han hecho. Y la forma unilateral. Hay tensión en Can Barca.

Real Madrid @realmadrid : -No hace ERTE, aporta a la CM y cede el Bernabéu como centro logístico. Barcelona @FCBarcelona_es : -ERTE a los trabajadores. Rebajas salariales jugadores. No aporta. No ayuda. La grandeza no solo se mide en títulos, que también. — Eduardo Hernández-Aznar Ripoll 🇪🇸 (@hernandezaznar) March 27, 2020

Burlas y sacar pecho

En la otra acera no se hicieron esperar. En medio de donaciones, de dar el Bernabeu para que sea parte de la contingencia en Madrid (burlas de por medio), los blancos sacaron pecho y presumen una buena gestión económica ante el desastre administrativo de su máximo rival.

“Nuestros partidos no están cancelados, están aplazados. Hay cosas que se pueden hacer en el calendario internacional que harían posible que terminara la temporada si las cosas se despejan de aquí a abril. Si acabamos jugando toda la temporada, entonces el impacto económico va a ser sustancialmente mitigado”, relata Dave Hopkinson, Director Global de Patrocinios del Real Madrid, en una reciente entrevista.

Hay algo que el Real Madrid ha cuidado mucho en esta última década y que le permite sobrevivir ahora, según refleja AS. Es lo que la ECA (Asociación de Clubes Europeos) llama Ratio de Eficiencia. El Ratio de Eficiencia es el porcentaje de los sueldos totales de los trabajadores de la entidad (en el caso del Madrid hay más de 800) con respecto al total de los ingresos de explotación (antes de enajenación de inmovilizado). La ECA recomienda que no supere el 70%. Según las últimas cuentas aprobadas en el Madrid (las de la 2018-19) ese ratio es del 52%, un dato espectacular. La masa salarial total es de 394 millones y los ingresos de explotación de 757 millones. De esos 394 millones de masa salarial total, 283 corresponden a los sueldos de cuerpo técnico y jugadores de la primera plantilla.

En el caso del Real Madrid (con un presupuesto de 822 millones de euros) no hay movimientos, en principio, que hagan valorar la aplicación de estas medidas. La diferencia principal está en que la masa salarial (incluyendo el primer equipo) del club blanco no llega al 50% del presupuesto mientras que la del Barcelona alcanza casi el 70%.

En este momento, hay un beneficio neto de 324 millones de euros. Es un colchón, que quizás no permita distraerse mucho, pero sí mantenerse a flote.

La indignación también molesta a la prensa en Barcelona y a los aficionados, que reclaman el mal manejo del equipo y que el estado termine financiando los salarios caídos en un momento de crisis profundo.

Y lo peor, es que Real Madrid puede ganar otro clásico también: Atlético Madrid también tiene planeado lanzar un ERTE. “No ha costado convencer al entrenador y los jugadores de la necesidad de tener que aplicar el ERTE. Algo que, por otra parte, afecta a los empleados del club y todas las categorías”, dijo en un comunicado Miguel Ángel Gil Marín (consejero de la entidad).