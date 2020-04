Tayikistán se ríe del Covid-19: Inició la liga y dio el primer campeón de la cuarentena

Tayikistán. ¿Acaso usted lo leyó bien a la primera? Pues no atinamos a escribirlo como Dios manda al primer intento. Ahora, hasta le ponemos su acento y todo.

Si, Tayikistán (juramos que no hacemos copy & paste), un país que la mayoría no sabe dónde queda y que en el fútbol mucho menos sabremos a que federación lejana pertenecerá o si es uno de esos países que se quedan en 4256vos de la Europa League.

Pues bien, Tayikistán aparece en el mapa en esta situación del Coronavirus. Desde este fin de semana acompaña a Burundi, Bielorrusia y Nicaragua como las ligas donde aún hay actividad. Pero, irrumpe imponente: ya dio el primer campeón de la cuarentena.

El sábado, el equipo más ganador de ese país, el Istiqlol venció 2-1 al Khujand y a puerta cerrada, ganó la Supercopa tayika por novena vez. Ocho veces se había quedado con la liga, ocho con la copa y esta vez, su nueva conquista la vio todo el mundo, un club fundado en 2007. De hecho, luego de quedar campeón, saludó al “mundo entero”, por su “apoyo”.

Our thanks to all of you friends!

.#GoLions #StopCoronavirus pic.twitter.com/bpop58noYr

— FC Istiklol Dushanbe (@fcistiklol_2007) April 4, 2020