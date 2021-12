Top 8: Los mejores juegos de Boxing Day del Siglo XXI

Es una tradición que no falla. Al igual que el día de Navidad de la NBA, el Boxing Day de la Premier League no decepciona. Son buenos juegos, con alta emoción que encuentra a la temporada en su mitad y que antes de terminar el año, van marcando tendencia.

Ya muchas veces se ha explicado por acá como se originó esta tradición del Boxing Day. Ahora repasamos los mejores partidos de esta fecha en este Siglo XXI. Y el duelazo entre Manchester City y Leicester nos hizo pensar en que debíamos hacer un top y obviamente, incluirlo.

¿Falta alguno? Los mejores ocho partidos de Boxing Day del Siglo XXI.

Arsenal 6-1 Leicester: 2000

El Arsenal mostró su clase en este partido del Boxing Day, ya que el delantero francés Thierry Henry celebró su aparición número 50 en la liga con un impresionante hat-trick.

Después de una apretada media hora de apertura, Henry rompió el hielo gracias a un tiro de esquina planificado con Robert Pires. Otro miembro del contingente francés del Arsenal, Patrick Vieira, duplicó la ventaja de los Gunners justo después del descanso, antes de que Ade Akinbiyi del Leicester anotara un gol para los visitantes.

Henry, sin embargo, alivió los nervios de los aficionados locales para poner el 3-1, antes de que Freddie Ljungberg anotara . Henry anotó su ‘hat-trick’ a diez minutos para el final, antes de que la leyenda del club Tony Adams, que había estado jugando en ataque durante los últimos minutos, goleara en casa para el deleite de los fanáticos del Arsenal en el estadio.

Charlton 4-2 Chelsea: 2003

Contra un Chelsea revolucionado recientemente por el dinero del nuevo propietario Roman Abramovich, el humilde Charlton Athletic dio una verdadera sorpresa festiva en 2003.

El cabezazo de Herman Hreidarsson después de solo 45 segundos encendió al Valley, pero el capitán del Chelsea, John Terry, restauró la paridad para los Blues. Con el equipo de Claudio Ranieri amenazando con tomar el control del juego, el mediocampista de Addicks Matt Holland devolvió a Charlton al frente.

Solo dos minutos después del reinicio, Jonatan Johansson aumentó la ventaja de Charlton, antes de que Jason Euell anotara un cuarto y enviara a los fanáticos dentro del Valle al delirio. Un gol de consolación del delantero islandés Eidur Gudjohnsen no hizo nada para enfriar el ánimo. Ovación de pie para el equipo humilde.

Middlesbrough 3-1 Manchester United: 2002

Después de caer en una sorprendente derrota por 1-0 en Ewood Park ante Blackburn Rovers, el Manchester United se dirigió a Riverside sabiendo la importancia de la victoria mientras buscaba perseguir al líder de la liga, el Arsenal.

A pesar del esperado regreso del capitán Roy Keane después de casi cuatro meses de baja, el United arrancó dos goles por detrás gracias a los goles de Alen Boksic y Szilard Nemeth. Ryan Giggs descontó para los Diablos Rojos, lo que provocó un ataque tardío del lado de Sir Alex Ferguson.

Pero con United yendo tan atacando buscando un empate muy necesario, el delantero del Boro Joseph-Desire Job atrapó a los visitantes en el contraataque y selló los tres puntos para el equipo de Steve McClaren.

La derrota dejó al United a siete puntos de los Gunners, pero pareció galvanizar a los Diablos Rojos. El equipo de Sir Alex pasó el resto de la temporada sin una derrota en la Premier League y recuperó el déficit para ganar el título bajo las narices del Arsenal.

Bolton 4-3 Newcastle: 2002

Sam Allardyce y el fútbol de ataque no van de la mano. Sin embargo, en este choque del Boxing Day, el Bolton del entrenador Allardyce demostró que los milagros navideños suceden, ya que su estilo más ofensivo fue recompensado con una emocionante victoria por 4-3 en el Reebok Stadium.

En una frenética apertura de diez minutos, Bolton tomó la delantera cuando la habilidad nigeriana de Jay-Jay Okocha encontró la esquina superior del arco con solo cinco minutos de iniciado. El delantero del Newcastle , Alan Shearer, subió de nivel minutos después, antes de un brillante tiro libre de Ricardo Gardner apenas 90 segundos después de que el Bolton recuperara la ventaja.

Un rejuvenecido Michael Ricketts luego agarró un doblete para los hombres de Allardyce, antes de que los goles de Shola Ameobi y Shearer aseguraran unos últimos minutos nerviosos para los locales. Pero Bolton aguantó su segunda victoria en casa de la temporada y, con ella, salió de los tres últimos.

Manchester City 5-1 Hull City: 2008

Este juego está en la lista no solo por la goleada, sino por la icónica charla del equipo en el campo de Phil Brown en el medio tiempo. Si el ex entrenador de Hull tiene un legado, este momento será para siempre.

Con el ex delantero del Real Madrid Robinho regresando de una lesión para entregar una actuación brillante para el City, Hull se encontró con cuatro goles de desventaja en la primera mitad. Un doblete de Felipe Caicedo y Robinho sorprendió a todo el estadio, dejando al jefe de Hull, Brown, furioso.

Y cuando sonó el silbato para el descanso, en lugar de dirigirse a los camerinos para la charla de ánimo habitual, Brown marchó a su grupo de jugadores hacia el extremo contrario de la cancha y los sentó a todos como un grupo de escolares que se portan mal.

Luego pasó su tiempo señalando a su equipo con el dedo, reprendiéndolos por su actuación caótica en la primera mitad. ¿La recompensa? Un gol de consolación de Craig Fagan en el minuto 80; Desafortunadamente para Brown, el placer de ver a su equipo recortar el déficit a cuatro duró poco, ya que Stephen Ireland anotó solo dos minutos después para restaurar la ventaja de cinco goles del City.

Cuando se le preguntó sobre su charla con el equipo de medio tiempo, Brown dijo (citado por BBC Sport ): «Pensé que mantendría a los muchachos con vida porque parecían muertos».

«Nuestros 4.000 aficionados que viajaban merecían algún tipo de explicación por la actuación de la primera mitad y fue difícil para mí hacerlo desde los confines de un vestuario. Les debíamos una disculpa por la actuación de la primera mitad».

3.Manchester City 6-3 Leicester: 2021

Parecía un partido de trámite y con transitar aburrido. Ya al minuto 24 los dirigidos por Pep Guardiola ganaban 4-0: Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez (penal), Gundogan y Raheem Sterling (penal), ya tenían un 4-0 bien favorable.

Sin embargo, el puntero de la Premier se durmió en el complemento. Al 55 James Maddison, anotó el tímido 4-1. Ademoola Lookman agregó el 4-2 cinco minutos después.

La situación incomodó a los de celeste Kelechi Ineanacho al 65 marcó el 4-3. Sin embargo, Pep, lejos de desesperarse, reacomodó el equipo. Aymeric Laporte cuatro minutos después y Sterling a tres del final encausaron un triunfo que olía a remontada para el rival.

Manchester United 4-3 Newcastle: 2012

El maestro de las remontadas con Sir Alex Ferguson, el Manchester United volvió a mostrarlo en lo profundo de ‘Fergie Time’ para que salieran de Old Trafford con los tres puntos en el Boxing Day de 2012.

El defensa del United, Jonny Evans abrió el marcador aprovechando un parpadeo de la defensa. Después de igualar para los Diablos Rojos desde corta distancia, Evans convirtió un centro de Danny Simpson en su propia red para devolver la ventaja a Newcastle.

Con Sir Alex indignado de que el gol se hubiera dado luego de las reclamaciones de fuera de juego, el lateral izquierdo francés Patrice Evra empató las cosas en la segunda mitad. Papiss Cisse, sin embargo, se estrelló en un primer gol que superó a un desventurado David de Gea para cambiar las cosas a favor de las urracas, pero el ex delantero del Arsenal Robin van Persie recuperó la paridad minutos después.

Con el partido encaminado a un emocionante empate, el súper suplente de la Premier League, Javier “Chicharito” Hernández, apareció en el minuto 94 para guiar a casa un centro de Michael Carrick y darle al United los tres puntos.

Chelsea 4-4 Aston Villa: 2007

Después de despedir a José Mourinho en septiembre, el Chelsea estaba comenzando a recuperar su forma con el nuevo jefe Avram Grant. Pero en uno de los partidos más ridículos vistos en la Premier League, y mucho menos en el Boxing Day, Chelsea y Aston Villa sirvieron un regalo después de Navidad.

Después de que Villa consiguiera una ventaja de dos goles gracias a un doble de Shaun Maloney, Zat Knight , el muy recordado delantero del Chelsea, Andriy Shevchenko, hizo también un doblete para nivelar las cosas.

El defensor brasileño Alex puso a los Blues al frente, antes de que Villa los devolviera al juego inmediatamente gracias a un gol de Martin Laursen. Chelsea luego hizo que Ricardo Carvalho fuera expulsado por una estocada con dos pies sobre Gabriel Agbonlahor, pero los Blues pensaron que habían logrado la victoria cuando Michael Ballack anotó un tiro libre en el minuto 87.

Pero aún había tiempo para algún drama tardío. Con Villa tirando todo, el cabezazo de Agbonlahor fue bloqueado por la mano de Ashley Cole, y se dio un penalti, con el lateral izquierdo expulsado. Gareth Barry anotó desde el lugar para enviar a los fanáticos visitantes al pandemonio y ganar un punto dramático justo en la muerte. Ocho goles. Tres tarjetas rojas. Penalización en el minuto 90.

*Con información de 90min y BBC