Turkmenistán, la primera liga que se reanuda en tiempos de Coronavirus

Se van ampliando el número de opciones para el fútbol de fin de semana. A Nicaragua, Bielorrusia (que no pararon), Tayikistán y Taiwán (que arrancaron en cuarentena), se suma Turkmenistán. Burundi aplazó su campeonato a espera de decisión gubernamental.

La diferencia, es que la competición turcomana se reanuda tras más de un mes de inactividad. Fue detenida el 13 de marzo, cuando se cumplió la tercera fecha de la Yokary Liga. Este país no ha reportado ningún caso del Covid-19. Pero ese reporte para nada es confiable, según especialistas.

Para el mundo, pudiera ser un caso interesante de estudio. Los equipos no hicieron la exigida “pretemporada” de reacomodo físico y volverán a la acción tras un mes de entrenamientos teledirigidos.

Varios preparadores físicos del mundo buscarán consultar a sus colegas turcomanos y seguir la evolución de sus jugadores, para minimizar el impacto al retorno de las actividades. Se pueden tomar recaudos para ligas más competitivas.

En este país, ubicado en la parte central de Asia (y afiliado a la AFC, obviamente), decidió desde hace días vetar la palabra «coronavirus», por lo que no aparece nada relacionado en medios de comunicación locales, donde especialmente en la televisión buscan sinónimos para no mencionar dicha palabra. En Turkmenistán no se habla nada de COVID-19 en escuelas, hospitales y centros de salud, donde en su lugar utilizan «protección contra enfermedades respiratorias agudas».

Como lo imaginan, al igual que todas las ligas que corren en la actualidad, Turkmenistán es un país con un gobierno férreo. Turkmenistán fue gobernado por un presidente vitalicio Saparmurat Niyazov —conocido como Türkmenbaşy o «líder de los turcomanos»— desde su independencia de la URSS en 1991 hasta su repentina muerte el 21 de diciembre de 2006.

Gurbanguly Berdimuhamedov fue elegido nuevo presidente el 11 de febrero de 2007. De acuerdo con Human Rights Watch, Turkmenistán “sigue siendo un país aislado y represor bajo el autoritario gobierno del presidente y Berdymukhamedow y sus asociados», «castiga brutalmente a toda forma no autorizada de expresión política o religiosa. El acceso a la información está altamente controlado por el Estado. No se permiten grupos de monitoreo de derechos humanos. Se presume que existen docenas de personas desaparecidas forzosamente en sus prisiones”.

Alrededor del nombre impronunciable, se erige un culto a la personalidad, que está sustentado en ser uno de los países con la reserva de gas combustible más grande del planeta.

Los Türkmen («casi turcos» en diaclecto sogdiano) podrán darle seguimiento a la liga en la que Köpetdag Aşgabat (uno de los dos más ganadores desde la independencia, con seis títulos) lidera la tabla con dos triunfos y un empate. Lo patrocina el Ministerio del Interior y tiene veinte años sin titularse en liga.

Tercero, pero con un juego menos (triunfo y empate) marcha el Altyn Asyr, que ha ganado las últimas seis ligas de forma corrida.

Y puede tener una explicación lógica: su director general, Gurbanmurat Berdimuhamedov es primo del presidente.

Estos dos equipos, serán los encargados de volver a subir el telón de esta liga exótica el día sábado. Los dos más ganadores de ese país en una especie de clásico. Será en Ashgabat, la capital y donde hacen vida ambos.

Así pues, esta liga de ocho equipos y que juega a cuatro vueltas, vuelve a la acción el sábado con los siguientes partidos (hoy confirman los horarios).

Sábado 18/04/20

Altyn Asyr – Köpetdag Aşgabat

Domingo 19/04/20

Nebitçi -Energetik

Merw-Aşgabat

Ahal-Şagadam

La tabla:

Köpetdag Aşgabat 7 ptos.

Ahal 6 ptos.

Altyn Asyr 4 ptos.

Aşgabat 4 ptos.

Nebitçi 3 ptos.

Merw 3 ptos.

Şagadam 2 ptos.

Energetik 1 ptos.